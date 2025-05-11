Türk Şirketleri Şam’da Fuar Katılıyor

SURİYE’DE İLK FUAR DÜZENLENİYOR

Baas rejiminin sona ermesinin ardından, Suriye’nin başkenti Şam’da ilk kez bir fuar gerçekleştiriliyor. 7 Mayıs’ta açılan Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı, Türk firmalarının yoğun katılımının yanında son gününde büyük ilgiyle karşılanıyor. Ziyaretçiler, Körfez ülkelerindeki organizasyonlarla kıyasladığında, Şam’daki etkinliğin gelişmişlik açısından umut verici olduğunu ifade ediyor.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından yapılan bu ilk fuara, Suriyeli şirketlerin yanı sıra yaklaşık 200 Türk marka katılıyor. Bu durum, Türk firmalarının Suriye pazarına olan ilgisini ve katkısını ortaya koyuyor.

Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı, bugün sonlanıyor. Bu etkinlik, Suriye’deki inşaat sektöründe yeni fırsatlar ve iş birlikleri için önemli bir adım olabilir.