Türk Sporcular U23 Avrupa’da Zafer Kazandı

U23 AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA DAMGA VURAN MİLLİ SPORCULAR

Arnavutluk’un Tiran kentinde gerçekleştirilen U23 Avrupa Şampiyonası’nda Türk milli sporcular önemli başarılar elde etti. Tuba Demir, Nesrin Baş ve Elmira Yasin, şampiyonluk ipini göğüslerken, Ebru Dağbaşı bronz madalya kazandı. 8-14 Mart tarihleri arasında yapılan bu organizasyonda, sporcular toplamda dört madalya aldı.

ALTIN MADALYA KAZANAN SPORCULAR

Kadınlar 55 kilogramda Türkiye’yi temsil eden Tuba Demir, finalde Moldovalı Mihaela Samoil’le girdiği mücadeleden 7-0 galip çıkarak altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 68 kilogramda yarışan Nesrin Baş, Ukraynalı rakibi Manolya Skobelska’yı 6-2 yenerek Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Diğer bir başarı, kadınlar 76 kilogramda mücadele eden Elmira Yasin’den geldi. Yasin, finalde Bağımsız Sporcu Olga Kozyreva’yı 10-5 yenerek altın madalya kazandı.

BRONZ MADALYA İLE DÖNEN SPORCU

U23 Avrupa Şampiyonası’nda Ebru Dağbaşı, kadınlar 59 kilogramda yarıştı ve Bağımsız Sporcu Evgeniia Ogorodnikova karşısında 4-3’lük bir galibiyet alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bu başarılar, Türkiye’nin genç sporcularının uluslararası arenada daha da parlayacağının bir göstergesi oldu.