‘Türk Sporuna Destek’ Protokolü İmzalandı

TÜRK SPORUNA DESTEK ANLAŞMASI İMZALANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türk Hava Yolları arasında ‘Türk Sporuna Destek’ anlaşması imzalandı. Tören sırasında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Bugün Türk sporu için önemli bir protokol imzalatacağız. THY bayrak taşıyıcımız, göklerdeki gururumuz ve global sahnede güçlü şirketimiz. Her ülkeye gittiğimizde gururla anlattığımız ve başarılarla anlattığımız şirketimiz. Türk sporunun yükselen trendi var. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, sporu çok iyi bilmesi ve spora yatırımlar çerçevesinde Türkiye spor ülkesi haline gelmektedir. Özellikle yapılan tesisler, stadyumlar, kapalı yüzme havuzları, atletizm pistleri, voleybol – basketbol başta olmak üzere büyük kapasite salonlar ve pek çok spor yatırımları ile birlikte Türkiye spor turizmi destinasyonu haline gelmiştir.” dedi.

Bakan Bak, Türk sporuna verilen desteklerin önemine dikkat çekti ve “Bugün federasyonlarımızın ulaşım konusunda önemli destek elde etmesi bunu da bakanlığımız bünyesinde gerçekleşmesi büyük bir adım. Aynı zamanda Türk sporuna kulüp olarak da destek sağlayan bir THY var. Yönetim kuruluna ve yöneticilerine teşekkür ederiz. Ulaşım programlarını doğru bir şekilde yaparak, uygun zamanlarda uygun biletleri alarak ve uçuş planlarını buna göre yaparak çok daha verimli olacağız.” ifadelerini kullandı. Bak, federasyonların bütçelerinde ulaşımın önemli bir yer kapladığını da belirtti.

BÜYÜK DÜZENLEMELER YAPILACAK

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, spor alanındaki desteklerin süreceğini belirtti. Bolat, “Sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele bireysel bir başarı değil aynı zamanda milletimizin ortak gururudur. Son 20 yıl içerisinde farklı spor federasyonları ile birlikte yapmış olduğumuz işbirlikleri sayesinde toplam destek 200 milyon doları aştı. Bugün imzalanacak anlaşma ile birlikte bu desteği yeni bir boyuta taşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Törenin sonunda Türk Hava Yolları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında protokol imzalanırken, anlaşmanın Türk sporuna uzun vadeli katkılar sunacağı belirtildi.