Türk Sporunda Zafer Haftası Yaşandı

SPORDA ZAFER HAFTASI

Türk sporunda bu hafta büyük bir sevinç yaşandı. İki gün içerisinde, milli takımlar farklı branşlarda üç maça çıkarak üç galibiyet elde etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, çarşamba akşamı EuroBasket 2025 A Grubu’ndaki son maçında Sırbistan’ı 95-90’lık skorla geçerek, gruptaki tüm karşılaşmalarını kazanarak namağlup liderliğini korudu.

BASKETBOLDA İLK GALİBİYET

Bu karşılaşmanın en büyük yıldızı Alperen Şengün olurken, 28 sayı ve 13 ribaundla dikkatleri üzerine çekti. Shane Larkin ve Cedi Osman da galibiyette önemli katkı sağladı. Bir gün sonra ise A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’daki Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD’yi 3-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

VOLEYBOLDA TARİHİ AN

Filenin Sultanları, bu zaferle birlikte tarihleri boyunca ilk kez yarı finale yükselmeyi başardı. Ebrar Karakurt, 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Milliler, yarı finalde Japonya ile karşılaşacak. Futbol branşında ise son galibiyet 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçta geldi.

FUTBOLDA 3 PUAN İLE BAŞLADIK

A Milli Futbol Takımı, deplasmandaki maçında Gürcistan’ı 3-2 yenerek elemeler sürecine 3 puanla avantajlı bir başlangıç yaptı. Maçta Kerem Aktürkoğlu, iki golle öne çıkarken, diğer golü Mert Müldür kaydetti. Bu hafta, Türk sporunda hem basketbol hem voleybol hem de futbolda kazanılan başarılar büyük bir coşkuyla karşılandı.