Türk Suriyeli Dönüşleri Artıyor, Duyuruldu

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ ÜZERİNE GÜNCEL AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin üzerinden geçen dokuz ayda, Türkiye’de bulunan yaklaşık 475 bin Suriyelinin geri dönüş yaptığını duyurdu. Bu dönemde Suriye’deki gelişmelerle birlikte, Türkiye’deki Suriyelilerin ülkelerine dönebilme sürecinin hızlandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, X hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımında, “Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye’de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı” diye ifade etti. Aynı zamanda dönen Suriyelilerle yapılan kısa röportajlar ve sınır kapılarındaki geçişlerin yer aldığı bir video da paylaşıldı.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Halep’i ve ardından Şam’ı ele geçirerek Beşar Esad yönetimini devirmeyi başaran Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Colani, ardından gerçek ismini kullanarak Ahmed Şara lakabına dönmüştü ve Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı olma unvanını elde etti. Son dokuz ay içerisinde ülkedeki Alevi, Kürt ve Dürzi azınlıklar ile merkezi yönetim arasında, zaman zaman kısa süreli çatışmalar yaşandığı gözlemlendi. Suriye’deki istikrar ve güvenlik henüz tam olarak sağlanamamışken, ABD ve Avrupa Birliği’nin Mayıs ayında Suriye’ye uyguladıkları yaptırımları kaldırmaları, ülkenin ekonomisini ve devlet yapılanmasını güçlendirme adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye, Esad sonrasında Suriye yönetimine en fazla destek veren ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.