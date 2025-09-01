Haberler

Türk Sürücü Musa Çetin Hayatını Kaybetti

AMERİKA’DA HASTA OLUNAN TÜRK BİSİKLET TAKSİ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

ABD’nin New York kentinde gözaltında bulunduğu sırada rahatsızlanan Türk bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin, Bellevue Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Çetin’in ölümü üzerine hastane çevresinde bir araya gelen arkadaşları ve Türk toplumunun bazı üyeleri, yetkililere olaya açıklık getirilmesi yönünde çağrıda bulundu.

OLAYIN AÇIKLANMASI İÇİN ÇAĞRI

Musa Çetin’in ani ölümü, başta arkadaşları olmak üzere, yerel Türk topluluğu içinde derin bir üzüntü yarattı. Hastane önünde toplanan grup, yaşananların araştırılması ve gerekli adımların atılması için yetkilileri bilgilendirmeye davet etti. Olayla ilgili daha fazla bilgi ve adli süreç merak ediliyor.

Kırmızı Işıkta Dururken Şarampole İndi

Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü şarampole indi, ancak kazada yaralanan olmadı. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.
Aydın’da Araçlar Çarpıştı, 8 Yaralı!

Nazilli'de meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucunda 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 3'ünün durumu kritik olarak belirlendi.

