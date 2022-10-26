Türk Tabipler Birliği Başkanı gözaltına alındı

TSK’nın kimyasal silah kullandığı açıklamasıyla tepki çeken Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı.

Fincancı’nın görevden alınması için Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi’ne talepte bulunuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan İstanbul’da gözaltına alındığını bildirdi.

”GÖREVDEN ALINSIN” TALEBİ

Fincancı’nın görevden alınması için de Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi’ne talepte bulunuldu.

Başsavcılık, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatmıştı.

Şebnem Korur Fincancı ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ ile suçlanıyor.

PKK/YPG’nin sözde yayın organına konuşan Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör operasyonları sırasında kimyasal silah kullandığını iddia etmişti.

”ENVANTERDE KİMYASAL SİLAH YOK”

Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı.

Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.