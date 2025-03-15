Türk Takımlarının Avrupa Gelirleri Açıklandı

FUTBOLDA AVRUPA GELİRLERİ

Fenerbahçe’nin Rangers’a kaybetmesinin ardından, bu sezon Türk kulüplerinin Avrupa’dan kazanmış olduğu gelirler gün yüzüne çıktı. Takımların elde ettiği gelirler, UEFA organizasyonlarından ve Avrupa maçlarından elde edilen kazançları kapsıyor. Toplam rakamlar arasında, Trabzonspor 1.1 milyon euro ile en düşük gelir elde eden kulüp olurken, RAMS Başakşehir 7.4 milyon euro, Beşiktaş 9.2 milyon euro, Fenerbahçe 14.8 milyon euro ve Galatasaray ise 17.6 milyon euro gelirle öne çıkıyor.

TÜRK TAKIMLARININ BAŞARILARI

Türk takımları, Avrupa’da çeşitli başarılar elde ederek bu gelirleri sağlamış durumda. Her bir kulüp, uluslararası arenada önemli mücadelelere girmiş ve bu süreçte ekonomik kazanç oluşturmuş. Galatasaray, diğer takımlara kıyasla en yüksek geliri elde ederken, Fenerbahçe de dikkate değer bir başarı göstermiş. Geri kalan kulüplerde ise elde edilen gelir, gelecek sezon için bütçe planlamalarına katkı sağlayacak önemli bir unsur oluyor.

Bu durum, Türk kulüplerinin Avrupa’daki rekabet gücünü artırırken, finansal sürdürülebilirlik açısından da kritik bir rol oynuyor.