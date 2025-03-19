Türk Takımlarının Şampiyonlar Ligi Başarısızlığı

SON 6 YILDA TÜRK TAKIMLARINDAN REKABET GÜCÜ DÜŞÜYOR

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son altı sezonda Türk takımlarının “esamesi” hemen hemen yok. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, her yıl neredeyse birçok futbolcuyu transfer edip büyük miktarlarda harcama yapmalarına rağmen, Devler Ligi’nde adeta “yok” konumundalar. Bu süreçte dört büyük kulüp toplamda 376 oyuncu transfer etti ve 26 farklı teknik direktörle çalıştılar. Kulüpler, oyuncuların transfer ücretleri, bonservisleri ve antrenörlerin hak edişleri için toplamda 2,12 milyar euro harcadı ve sadece bir kez galip gelebildi.

TRANSFER VE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

Son 6 sezonda dört büyük kulüp, 376 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Trabzonspor, 105 transferle en çok oyuncu alan takım oldu. Fenerbahçe 100, Galatasaray 92 ve Beşiktaş 79 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Başarı için her yıl birçok futbolcu transfer eden kulüplerin teknik direktörleri de pek uzun süre görevde kalamadı. 2019-2025 yılları arasında 26 antrenörle çalışılması dikkat çekti. Beşiktaş ve Trabzonspor 8, Fenerbahçe 7 ve Galatasaray 3 teknik direktör ile farklı dönemlerde çalıştı.

YÜKSEK HARCAMALARA RAĞMEN ZORLUKLAR YAŞANIYOR

Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) göre, dört büyük kulüp 2019-20 sezonundan 2024-25 sezonuna kadar toplamda 2,12 milyar euro harcama yaptı. Galatasaray bu süreçte 640,3 milyon euro, Fenerbahçe 621,5 milyon euro, Beşiktaş 473,9 milyon euro ve Trabzonspor 389 milyon euro harcama gerçekleştirdi. Bu sezon (2024-25) kış transfer dönemi ile yıl sonu bilançoları netleşecek. Kulüpler, Avrupa’da rekabet edebilmek için yüksek transfer harcamaları yapsa da son altı yılda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sadece Galatasaray ve Beşiktaş yer alabildi. Sarı-kırmızılı takım ile siyah beyazlı ekip, toplamda 18 maçta 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşarken yalnızca bir galibiyet elde edebildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN KAPILARI KAPANMAYA DEVAM EDİYOR

Dört büyük takım, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında toplamda 6 kez başarısız oldu. Galatasaray 2021-22 ve 2024-25’te, Fenerbahçe 2022-23 ve 2024-25’te, Trabzonspor 2022-23’te ve Beşiktaş 2020-21’de rakiplerine yenilerek bu turnuvada yer alma fırsatını kaybetti. Bu takımlara geçit vermeyen ekipler arasında D.Kiev, Lille, PSV, Young Boys, Kopenhag ve PAOK bulunuyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor’un 2, Galatasaray ve Beşiktaş’ın ise 1’er sezon Avrupa kupalarına katılamaması dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi’nde beklenen başarıyı yakalayamayan dört büyük kulüp, Avrupa Ligi’nde de son 16 turundan öteye geçemediler. Ancak kulüplerin en büyük başarısı, UEFA’nın üçüncü numaralı turnuvası olan Konferans Ligi’nde gerçekleşti. Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda çeyrek finale yükselip, bu turda Yunan takımı Olympiakos’a elendi.