Türk Tarih Kurumu Selçuklu Tarihi Külliyatı Hazırlıyor

SELÇUKLU TARİHİ KÜLLİYATI HAZIRLIYORUZ

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, önemli bir Selçuklu Tarihi külliyatı hazırlıklarının sürdüğünü vurguladı ve bu külliyatın iki yıl içinde hem okuyucularla hem de akademik çevrelerle buluşturulacağını kaydetti. Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü vesilesiyle yapılan değerlendirmelerde Özgen, “Sultan Alparslan başta olmak üzere, zaferde emeği geçen tüm kahramanları minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı. Bu zaferin, Türkler için siyasi bir başarı olduğunu ve yeni bir vatanın kapılarını araladığını belirten Özgen, “Bu son derece kıymetli” diye ekledi.

TÜRK MEDENİYETİ ANADOLU’DA İNŞA EDİLDİ

Türklerin Anadolu’ya geldikten sonra farklı inanç, kültür ve etnik grupları adaletli bir şekilde bir arada yaşatmayı başardığını ifade eden Özgen, “Anadolu’da inşa edilen Türk medeniyeti, hem Avrupa tarihini hem de dünya tarihini etkilemiştir” dedi. Malazgirt Zaferi’nin sadece siyasi bir zafer olmadığını belirterek, bu zaferin Türklerin tarihine ve dünya tarihine farklı bir yön verdiğinin altını çizdi. Özgen, Malazgirt’in çok önemli bir gün olduğunu ve gelecekteki kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

SELÇUKLU TARİHİ KÜLLİYATI 22 CİLT OLACAK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Tarih Kurumu’nu kurma nedenlerinden birinin Türk tarihinin akademik olarak araştırılması ve bu bilgilerin paylaşılması olduğunu hatırlatan Özgen, “Türk Tarih Kurumu olarak Selçuklu Tarihi külliyatı hazırlıyoruz” ifadesini kullandı. Külliyatın Selçuklu tarihinin siyasi yanı ile kültür, teşkilat ve hukuk yapısını nitelikli bir şekilde ortaya koyacağını söyleyen Özgen, “22 ciltlik eserin ilk cildi ‘Selçuklular ve Türk Dünyası’ baskıda” bilgisini aktardı. Önümüzdeki iki yıl içinde büyük bir külliyatı okuyucularla buluşturacaklarını da sözlerine ekledi.

SELÇUKLU TARİHİNE İLGİ ARTIYOR

Selçuklu tarihinin daha geniş kitlelere aktarılması için farklı yaygınlaştırma çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Özgen, “Anadolu’nun fethi ve orada kurulan şehirler hakkında da kitaplar hazırlıyoruz” dedi. Tarihe olan ilginin son yıllarda belirgin bir şekilde arttığını ifade eden Özgen, Osmanlı öncesi ve Selçuklu dönemine ilginin aynı paralelde yoğunlaştığını belirtti. Türk Tarih Kurumu olarak akademik çevrelerle bu ilgiyi doğru bilgilerle besleyecek çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

MALAZGİRT RUHU VE CUMHURİYET’İN İKİNCİ YÜZYILI

Özgen, Malazgirt Zaferi’nin gençler ve toplum için verdiği önemli mesaja dikkati çekerek, “Bu zafer, Türklerin farklı bir coğrafyada neler yapabileceğini göstermektedir” dedi. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının “Türk asrı” olmasını arzuladıklarını ifade eden Özgen, tarihin yalnızca geçmişi bilmek değil, geleceği inşa etmek için de yol gösterici olduğunu kaydetti. Özgen, birliğin, beraberliğin ve stratejik vizyonun Türk milletinin başarısını perçinlediğini belirterek, “Malazgirt Zaferi, bize bunun ne denli mümkün olduğunu göstermektedir” diye ekledi.