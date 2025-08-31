Türk Tekstil Devi Konkordato İlan Etti

ÜNLÜ MARKALARIN TEMELİ OLARAK BİLİNEN FİRMA KONKORDATO BAŞVURDU

Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticileri arasında bulunan ve LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı, Oxxo gibi tanınmış markalara kıyafet üreten Çözüm Grup Tekstil, konkordato başvurusunda bulundu. Asker ve polis teşkilatlarına özel giyim hazırlayan bu tekstil devi, konkordato talebi ile sektörde büyük yankı uyandırdı. Mali sıkıntılar nedeniyle böyle bir adım attığı öğrenilen firmanın geleceği ise merak ediliyor.

GEÇİCİ MÜHLET KARARI ALINDI

4 bin metrekarelik bir üretim alanına sahip olan tekstil devinin aylık üretim kapasitesi 160 bin parça olarak açıklandı. Mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı için de özel tasarım kıyafetler üreten firma hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu karar doğrultusunda, konkordatonun başarısının değerlendirilmesi için üç kişilik bir konkordato komiseri heyeti atandı. Şirketin tüm yönetim ve karar alma süreçlerinin, komiser onayına bağlı olduğu belirtildi. Davanın duruşmasının 21 Kasım 2025 tarihinde yapılacağı ve alacaklıların kararına itiraz etme süresinin 7 gün olduğu ifade edildi.