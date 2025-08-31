Türk Tekstil Devi Konkordato İlan Etti!

ÜNLÜ MARKALARA ÜRETİM YAPAN FİRMADAN KONKORDATO BAŞVURUSU

Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticilerinden biri olan Çözüm Grup Tekstil, LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı ve Oxxo gibi tanınmış markalara üretim yapıyor. Ünlü markaların yanı sıra, asker ve polis teşkilatına özel kıyafetler hazırlayan bu tekstil devinin konkordato başvurusu sektörde geniş bir yankı uyandırdı. Bir süredir mali sorunlar yaşadığı bildirilen firmanın geleceği ise merakla bekleniyor.

ÜÇ AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

4 bin metrekarelik bir üretim alanına sahip olan Çözüm Grup Tekstil’in aylık 160 bin parça üretim kapasitesine sahip olduğu ifade ediliyor. Mahkeme, firma hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı için özel tasarım kıyafetler de ürettiği için 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, konkordatonun başarısını değerlendirmek amacıyla üç kişilik bir konkordato komiseri heyeti atandı. Şirketin tüm yönetim ve karar alma süreçleri, bu komiser heyetinin onayına bağlandı. Davanın duruşmasının 21 Kasım 2025 tarihinde yapılacağı ve alacaklıların, bu karara itiraz edebileceği süre olarak 7 gün verildiği belirtiliyor.