Türk Telekom, 10,3 Milyar TL Kâr Elde Etti

NET KARDA CİDDİ ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Türk Telekom, 2025’in ikinci çeyreğini 4,9 milyar lira net kar ile kapatırken, yılın ilk altı aylık dönemindeki net karını yıllık bazda yüzde 28,7 artırarak 10,3 milyar liraya çıkardı. Şirket, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını paylaştı. Şirketin konsolide gelirleri, yıllık bazda yüzde 13,2 artış göstererek 50,4 milyar liraya ulaştı. Yılın ilk yarısındaki toplam konsolide gelir ise 98,8 milyar lira olarak kaydedildi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 21,3 milyar lira seviyesine ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 42,2 olarak gerçekleşti. İkinci çeyrekte net karı 4,9 milyar liraya yükselen Türk Telekom, toplam 13,3 milyar lira yatırım gerçekleştirdi.

ABONE SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Şirketin yılın ikinci çeyrek itibarıyla toplam abone sayısı 54,2 milyon oldu. Türk Telekom, tüm illerde yüksek hızda internet erişimi sağlamak amacıyla çalışmaları sürdürüyor. İkinci çeyrek itibarıyla fiber ağ uzunluğu 496 bin kilometreye, fiber hane kapsaması ise 33,5 milyon haneye yükseldi. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirketin ikinci çeyrek performansından memnun olduklarını belirtti. Önal, “Bu performans, 2025 yılı öngörülerimizi yukarı yönlü güncellememizi sağladı” dedi. Mobil segmentin gelire büyük katkı sağladığını belirten Önal, mobil abone sayısını 28,5 milyona çıkararak en yüksek çeyreklik performansı yakaladıklarını ifade etti.

MOBİL HİZMETLERDE TARİHİ REKOR

Mobil faturalı abone kazanımında çeyrek rekoru kırıldığına dikkat çeken Önal, faturalı segmentin 810 bin net abone kazanımıyla tarihinin en yüksek çeyreklik net kazanımını elde ettiğini söyledi. “Son 12 ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımıyla yeni bir rekora imza attık” şeklinde ifadelerde bulundu. Türk Telekom, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapacağı fiber altyapı girişimini de önemli bir adım olarak değerlendirdi. Önal, “Bu proje, yurt dışında hem altyapı geliştirici hem de perakende sabit internet hizmet sağlayıcısı olarak ilk açılımımız” dedi.

Önal, 2025’in ilk yarısında 21,8 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti. Türkiye’nin dijitalleşmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri toplam yatırımın 22 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Şirketin sabit hat imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesine çok yakın olduklarını belirten Önal, “Bu gelişme, Türkiye’nin dijital dönüşümünü güçlendirme hedefimiz doğrultusunda stratejik bir yol haritası çizecek” dedi. Türk Telekom, AR-GE çalışmalarının odağında yer alan 5G dönemine girmek için güçlü bir altyapı ile hazırlıklarını sürdürüyor. Önal, finansal disiplin ve sürdürülebilir büyüme ile paydaşların beklentilerini karşılamaya kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.