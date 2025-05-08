Türk Telekom 2025’e Sağlam Giriş Yaptı

MOBİL ABONE KAZANIMINDA REKOR PERFORMANS

Türk Telekom, 2025 yılının ilk çeyreğine ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, mobil abone kazanımında son 10 yılın en yüksek ilk çeyrek başarısını gösterirken, gelir ve kârlılıkta da dikkat çekici bir büyüme sağladı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, bu başarıyı vurgulayarak, “Yıla güçlü bir başlangıç yaptık; dijital dönüşüm ve teknoloji ihracatında öncü rolümüzü sürdürüyoruz” sözlerine yer verdi.

İLK ÇEYREKTE GÜÇLÜ BÜYÜME

Türk Telekom’un ilk çeyrek gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 18,3 artarak 45,6 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK ise yüzde 26,5 artışla 17,9 milyar TL’ye, net kâr ise yüzde 45,2 artışla 5,1 milyar TL’ye çıktı. Şirket, bu dönemde toplamda 8 milyar TL’lik bir yatırım gerçekleştirerek teknoloji altyapısını güçlendirdi. Mobil segmentte 511 bin net abone kazanımıyla toplam abone sayısı 27,9 milyona yükseldi. Ayrıca, son 12 ayda faturalı segmentte 2,1 milyon yeni abone kazanarak bir rekora imza attı.

FİBER ALTYAPI VE 5G HAZIRLIKLARI

Türk Telekom’un fiber altyapı uzunluğu 482 bin kilometreye, fiber hane kapsaması ise 33,2 milyona çıktı. CEO Ümit Önal, 5G geçişine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını ve LTE baz istasyonlarının yüzde 54’ünün fiberle bağlantılı olduğunu belirtti. Ek olarak, 405,8 MWe kapasiteli GES yatırımının ilk fazı olan Sivas GES projesinin kurulumuna başlandığı ve bu yatırımın yıl sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı.