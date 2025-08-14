Türk Telekom, 2025’in İkinci Çeyreği Hakkında Bilgilendirdi

2025 YILI İKİNCİ ÇEYREK SONUÇLARI

Türk Telekom, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını duyurdu. Şirket, 2025’in ikinci çeyreğinde gelirlerini yıllık bazda yüzde 13,2 artışla 50,4 milyar TL’ye yükseltti. Son iki ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone ile mobil abone sayısını 28,5 milyona çıkardı. Yılın ilk yarısında konsolide gelirler 98,8 milyar TL’ye ulaştı ve FAVÖK 21,3 milyar TL olarak belirlendi. FAVÖK marjı ise yüzde 42,2 oldu. 2025 yılı ikinci çeyreğinde net karı 4,9 milyar TL olarak kaydedilirken, yılın ilk yarısındaki net karı yıllık bazda yüzde 28,7 artışla 10,3 milyar TL’ye ulaştı.

YATIRIM HARCAMALARI VE BÜYÜME

Türk Telekom, 2025 yılı ikinci çeyreğinde yatırım harcamalarına hız vererek 13,3 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısındaki toplam yatırım harcamaları ise 21,8 milyar TL oldu. Şirket, toplam abone sayısını 54,2 milyona çıkardı ve 81 ilin her köşesinde yüksek hızlı internet erişimi sağlamak için hizmetlerini sürdürüyor. 2025 ikinci çeyrek itibarıyla fiber ağ uzunluğu 496 bin km’ye, fiber hane kapsaması ise 33,5 milyon haneye ulaştı.

ABONE SAYISINDA ARTIŞ

2025 yılı ikinci çeyreğine ait finansal ve operasyonel sonuçları değerlendiren Önal, “İş kollarımızın ikinci çeyrek performansından oldukça memnunuz. Bu performans 2025 yılı öngörülerimizi yukarı yönlü güncellememizi sağladı. 2025’in ilk yarısında toplam abone sayımız 54,2 milyona yükseldi. Tüm segmentlerimiz dönem boyunca beklentilerimizin üzerinde bir performans gösterirken, gelire en yüksek katkı yine kayda değer bir gelişim gösteren mobil segment sağladı. Mobilde elde ettiğimiz 678 bin net abone kazanımıyla 2022 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek çeyreklik performansı kaydettik” ifadelerini kullandı.

KUZey KIBRIS FİBER PROJESİ

Güçlü fiber altyapısı ile yerel dijitalleşmeye yönelik adımlar attıklarını kaydeden Önal, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapacağımız fiber altyapı girişimi, önemli bir dönüm noktası. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs hükümetleri arasında imzalanacak ikili protokol kapsamında, ülkedeki fiber dönüşüm sürecini Türk Telekom yürütecek. Ülke genelinde fiber altyapı kurarak bireysel ve kurumsal müşterilere yüksek hızlı bağlantı ve kaliteli kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyoruz” dedi.

İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ YENİLEME AŞAMASINDA

Önal, “Yılın ikinci çeyreğinde 13,3 milyar TL yatırım gerçekleştirdik ve 2025’in ilk yarısını 21,8 milyar TL’lik yatırımla tamamladık. Türk Telekom olarak, altyapımız Türkiye’nin altyapısıdır. 25 yıl sürecek sabit hat imtiyaz sözleşmesini yenilemeye çok yakınız. Bu gelişme, Türkiye’nin dijital dönüşümünü güçlendirmeye yardımcı olacak” şeklinde konuştu.

Önal, “Güçlü fiber altyapımız ve LTE mobil baz istasyonlarımız ile 5G ihalesine hazır durumdayız. Bu fırsatlar, büyük bir motivasyon sağlıyor” dedi.