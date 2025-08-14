Türk Telekom 2025’in İkinci Çeyrek Sonuçları Açıklanmıştır

2025 İKİNCİ ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Türk Telekom, 2025 yılının ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını duyurdu. 2025’in ikinci çeyreğinde gelirlerini yıllık bazda yüzde 13,2 artırarak 50,4 milyar TL’ye yükselten Türk Telekom’un, yılın ilk altı ayındaki konsolide gelirleri ise 98,8 milyar TL seviyesine ulaştı. Ayrıca, 2025’in ikinci çeyreğindeki FAVÖK 21,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı yüzde 42,2 oldu. Türk Telekom’un net karı 4,9 milyar TL’ye çıkarken, yılın ilk yarısındaki net karı ise yıllık bazda yüzde 28,7’lik artışla 10,3 milyar TL olarak kaydedildi.

YATIRIM HARCMALARI ARTIRIYOR

Türk Telekom, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yatırım harcamalarına ağırlık vererek 13,3 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısındaki toplam yatırım harcamaları ise 21,8 milyar TL’ye ulaştı. 2025 ikinci çeyrek itibarıyla toplam abone sayısı 54,2 milyona ulaşan Türk Telekom, 81 ilde yüksek hızda internet erişimi sunmak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Fiber ağ uzunluğu 496 bin km’ye, fiber hane kapsaması ise 33,5 milyon haneye çıktı.

CEVAHİRİ DEĞERLENDİRİYOR

2025 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “İş kollarımızın ikinci çeyrek performansından oldukça memnunuz. Bu performans 2025 yılı öngörülerimizi yukarı yönlü güncellememizi sağladı. 2025’in ilk yarısında toplam abone sayımız 54,2 milyona yükseldi. Tüm segmentlerimiz dönem boyunca beklentilerimizin üzerinde bir performans gösterirken, gelire en yüksek katkı mobil segmentten geldi. Mobilde 678 bin net abone kazanımıyla bu alanda en yüksek çeyreklik performansı yakaladık ve mobil abone sayımız 28,5 milyona ulaştı” şeklinde konuştu.

MOBİL FAALİYETLERDE REKOR KAZANIM

Mobildeki güçlü büyüme ivmesinin sürdüğünü belirten Önal, “Müşteri memnuniyetine odaklanarak yaptığımız yatırımlarla mobil iş kolundaki yükselişimiz sürüyor. Faturalı segment toplamında 810 bin net abone kazanımı ile tarihimizin en yüksek çeyreklik net kazanımını kaydettik. Son bir yılda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımımız ile yeni bir rekora daha imza attık” dedi.

DİJİTALLEŞME ADIMLARI

Önal, Türk Telekom’un bölge coğrafyasının dijitalleşmesine yönelik adımlar attığını da belirtti. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde planladığımız fiber altyapı girişimi önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında fiber dönüşüm süreci Türk Telekom tarafından yürütülecek. Bu süreçle birlikte yüksek hızlı bağlantı ve kullanıcı deneyimini maksimize eden perakende genişbant hizmetleri sağlayacağız” dedi.

YATIRIM STRATEJİLERİ VE GELECEK PLANLARI

Önal, “Yılın ikinci çeyreğinde 13,3 milyar TL yatırım gerçekleştirerek 2025’in ilk yarısını 21,8 milyar TL’lik yatırımla tamamladık. 2005 yılından bu yana ülkenin dijitalleşmesine yönelik toplam yatırımımız 22 milyar ABD Doları oldu. Yaklaşık 25 yıl geçerli olacak sabit hat imtiyaz sözleşmemizi yenilemeye çok yakınız. Bu gelişme, Türkiye’nin dijital dönüşümünü güçlendirmek için stratejik bir yol haritası oluşturacak” diye ekledi.