Türk Telekom, 5G Arena’ya Destek Verdi

TÜRK TELEKOM 5G ARENA’YA DESTEK VERİYOR

Türk Telekom, “odağımız otomasyon” temasıyla İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen WIN Eurasia Fuarı’nda, 5G Arena’nın ana destekçisi oldu. Şirketten yapılan açıklamalara göre, Türk Telekom, hayatın her alanında yenilikçi çözümleri müşterileriyle buluşturmak için öncü çalışmalar yapıyor. Bu yıl otomasyon çözümlerine odaklanan WIN Eurasia’da yer alan 5G Arena, Türk Telekom ve Nokia’nın teknoloji çözüm ortaklığı ile inşa edildi. Teknoloji geliştirici 32 markanın, 22 farklı 5G kullanım senaryosu Türk Telekom altyapısıyla eş zamanlı olarak ziyaretçilerle buluştu.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden’in açıklamalarına yer verildi. Özden, Türkiye’nin yeni nesil teknolojileriyle buluşması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Teknoloji birikimleriyle yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine katkı sunduklarını vurguladı. “Güçlü fiber altyapımız, yüzde 54’ü fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonlarımız ve farklı sektörlerdeki çalışmalarımızla Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörüyüz. Sağlıktan tarıma, ulaşımdan sanayiye, spordan sanata birçok alanda öncü uygulamalar hayata geçirdik.” dedi.

Bu yıl geleceğin otomasyon çözümlerine odaklanan WIN Eurasia 5G Arena’da 5G erişim desteği sunduklarına dikkat çeken Özden, “22 farklı 5G kullanım senaryosunun sergilendiği fuarda, endüstriyel 5G deneyimini ziyaretçilerle buluşturmanın heyecanını yaşadık. Güçlü altyapımız ve deneyimimizle endüstrideki dijital dönüşüme rehberlik etmeye ve yenilikçi uygulamaları ülkemizle buluşturmaya devam edeceğiz.” şeklinde sözlerini tamamladı.