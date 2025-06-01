Haberler

Türk Telekom, 5G Arena’ya Destek Verdi

TÜRK TELEKOM 5G ARENA’YA DESTEK VERİYOR

Türk Telekom, “odağımız otomasyon” temasıyla İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen WIN Eurasia Fuarı’nda, 5G Arena’nın ana destekçisi oldu. Şirketten yapılan açıklamalara göre, Türk Telekom, hayatın her alanında yenilikçi çözümleri müşterileriyle buluşturmak için öncü çalışmalar yapıyor. Bu yıl otomasyon çözümlerine odaklanan WIN Eurasia’da yer alan 5G Arena, Türk Telekom ve Nokia’nın teknoloji çözüm ortaklığı ile inşa edildi. Teknoloji geliştirici 32 markanın, 22 farklı 5G kullanım senaryosu Türk Telekom altyapısıyla eş zamanlı olarak ziyaretçilerle buluştu.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden’in açıklamalarına yer verildi. Özden, Türkiye’nin yeni nesil teknolojileriyle buluşması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Teknoloji birikimleriyle yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine katkı sunduklarını vurguladı. “Güçlü fiber altyapımız, yüzde 54’ü fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonlarımız ve farklı sektörlerdeki çalışmalarımızla Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörüyüz. Sağlıktan tarıma, ulaşımdan sanayiye, spordan sanata birçok alanda öncü uygulamalar hayata geçirdik.” dedi.

Bu yıl geleceğin otomasyon çözümlerine odaklanan WIN Eurasia 5G Arena’da 5G erişim desteği sunduklarına dikkat çeken Özden, “22 farklı 5G kullanım senaryosunun sergilendiği fuarda, endüstriyel 5G deneyimini ziyaretçilerle buluşturmanın heyecanını yaşadık. Güçlü altyapımız ve deneyimimizle endüstrideki dijital dönüşüme rehberlik etmeye ve yenilikçi uygulamaları ülkemizle buluşturmaya devam edeceğiz.” şeklinde sözlerini tamamladı.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail, Gazze’deki Sivillere Ateş Açtı

Gazze Şeridi'nde insani yardım için giden sivillere açılan ateş, 39 Filistinlinin ölümüne ve 220 yaralının meydana gelmesine yol açtı. Olay, belirgin bir insani kriz sırasında yaşandı.
Haberler

Enerji Projeleri İçin Kamulaştırma Kararları Açıklandı

Cumhurbaşkanı'nın kararlarıyla, Elazığ, Hatay ve Malatya'daki enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına yönelik duyuru yapıldı. Resmi Gazete'de yer aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.