Türk Telekom, 5G Yenilikçi Uygulamalar Sunuyor

YENİLİKÇİ UYGULAMALARDA ÖNE ÇIKMA

5G alanında öncülük eden Türk Telekom, bu yıl ‘odağımız otomasyon’ temasıyla düzenlenen WIN EURASIA Fuarı’nda 5G Arena’nın ana destekçisi oldu. 28-31 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, teknoloji geliştirici 32 firma tarafından oluşturulan 22 farklı 5G kullanım senaryosu, Türk Telekom’un güçlü altyapısıyla gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki fiber altyapısı 482 bin kilometreyi bulan Türk Telekom, hayatın her alanında yenilikçi çözümler sunmak için önemli çalışmalar yapıyor.

5G ARENA’DA YER ALMA

Gelecek teknolojilerine odaklanan WIN EURASIA Fuarı’nda yer alan 5G Arena, Türk Telekom ve Nokia’nın teknoloji çözüm ortaklığı ile hayata geçirildi. Ziyaretçilere, Türk Telekom’un altyapısıyla eş zamanlı şekilde 22 farklı 5G kullanım senaryosu tanıtıldı. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türkiye’nin yeni nesil teknolojiler ile buluşması için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Teknoloji birikimimizle yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine katkı sunuyoruz” diyerek, fiber altyapılarının ve LTE mobil baz istasyonlarının %54’ünün fiberle bağlı olduğunu belirtti.

GÜÇLÜ ALTYAPIYLA 5G DENEYİMİ

Zeynep Özden, konuşmasında, “Sağlıktan tarıma, ulaşımdan sanayiye, spordan sanata birçok alanda öncü uygulamalar hayata geçirdik. Bu sene geleceğin otomasyon çözümlerine odaklanan WIN EURASIA 5G Arena’da 5G erişim desteği sunduk. 22 farklı 5G kullanım senaryosunun sergilendiği fuarda, endüstriyel 5G deneyimini ziyaretçilerle buluşturmanın heyecanını yaşadık” diye ekledi. Türk Telekom, güçlü altyapısı ve deneyimiyle, endüstrideki dijital dönüşüme rehberlik etmeyi ve yenilikçi uygulamaları Türkiye ile buluşturmaya devam etmeyi hedefliyor.