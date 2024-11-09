Türk Telekom, Aliağa Petkimspor’u Yendi

MAÇIN GÖRKEMLİ BAŞLANGICI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Türk Telekom, Aliağa Petkimspor’u deplasmanda 75-68 ile geçerken, karşılaşmaya Bless’in sayı yağmuru ile etkili bir giriş yaptı. Türk Telekom, son 4 dakikaya doğru 15-6’lık bir üstünlük sağladı. Ancak Aliağa Petkimspor son dakikada 8-0’lık bir seri yakalayarak 19-18’lik bir üstünlük elde etti. Türk Telekom, Brown’un bulduğu basketle periyodu 20-19 önde tamamladı.

İKİNCİ PERİYOTTAKİ DOMİNASYON

İkinci periyotta Türk Telekom, ilk 5 dakikayı 32-28 önde geçerek rakibine karşı baskısını artırdı. Kalan bölümdeki etkili oyunu sayesinde farkı açmayı başardı. Başkent temsilcisi, ilk yarı sonunda soyunma odasına 14 sayılık bir farkla 47-33 önde gitti.