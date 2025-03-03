Türk Telekom Argela’nın Çözümü Avrupa’da

TÜRK TELEKOM’UN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİ GLOBAL PAZARDA

Türk Telekom’un iştiraklerinden Argela, Barselona’da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde SEBA ve BBF tabanlı çözümlerini tanıtarak önemli bir başarı elde etti. Bu çözümler, ilk kısmını Avrupa’nın önde gelen bir operatörüne ihraç ederek dünya pazarında kendine yer buluyor. Türk Telekom, Türkiye’nin teknoloji ihraç eden ülke olma hedefi doğrultusunda yenilikçi projeler geliştirmeye devam ediyor.

TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜK VE KAYNAK TASARRUFU

Argela ve ABD’deki iştiraki Netsia’nın Türk mühendisleri tarafından geliştirilen SEBA (SDN Enabled Broadband Access/Yazılım Tabanlı Genişbant Erişim Çözümü) ve BBF tabanlı Netsia BB Suite, yazılım tabanlı bulut bilişim teknolojileri ile telekom operatörlerinin sanal sunucuları üzerinde çalışıyor. Bu yapılar, donanım altyapı maliyetlerini azaltırken, kaynak tasarrufu sağlama amacı güdüyor.

GLOBAL ARENADA REKABET GÜCÜ

Ümit Önal, katıldığı basın toplantısında “Türk Telekom olarak yenilikçi çözümler geliştiren iştiraklerimiz ile teknoloji trendlerine yön veren, yerli ürün ve projeler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Mühendislerimizin titiz çalışmalarıyla hayata geçirilen genişbant altyapı ihtiyacına yönelik çözümler sunan yenilikçi ürünümüzün hane kapsaması günden güne artıyor.” ifadelerini kullandı. Önal, “Bu başarı, ürünümüzün teknolojik üstünlüğünü ve Türk inovasyonunun küresel arenadaki rekabet gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Netsia BB Suite, Türkiye’nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna katkı sunarken, ülke ekonomisine katma değer oluşturacak ve milli kalkınmayı hızlandıracak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” diye ekledi.