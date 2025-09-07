Haberler

Türk Telekom’da Erişim Problemleri Yaşanıyor

BAĞLANTIDA YAŞANAN SORUNLAR

8 Eylül Pazartesi günü Türk Telekom aboneleri, bağlantılarında yavaşlamalar ve erişim sorunları ile karşılaştıklarını bildirdi. Kullanıcıların bu problemler nedeniyle, “İnternet çöktü mü?” sorusu yeniden gündeme geldi. Türk Telekom’da internetin neden çekmediği ve sorunların ne zaman çözüleceğine dair merak edilen konular ortaya çıktı.

KULLANICILARDAN ŞİKAYETLER

Son günlerde, Türk Telekom aboneleri hem mobil hem de sabit internet bağlantılarında sorunlar yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Pek çok kullanıcı internete erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtirken, bu konuda sosyal medya platformlarında birçok paylaşım yapılmakta. İnternette yaşanan yavaşlama ve erişim sorunlarının nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, teknik bir aksaklık ya da yoğunluk nedeniyle kesintilerin yaşanmış olabileceğini düşünüyor.

ÖNEMLİ

