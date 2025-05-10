Türk Telekom, Erişilebilir Tiyatro Projesi’ni Destekliyor

ERİŞİM KOLAYLIĞI SAĞLANIYOR

Türk Telekom, Engelliler Haftası kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Sonbahara Son Güller” oyununu, görme ve işitme engelli bireyler için erişilebilir hale getiriyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamında sahnelenen oyunlarda, görme engelli sanatseverler için canlı betimleme hizmeti sunuluyor. Bu uygulama ile mekan, karakterler, sahne geçişleri ve diyalog aralarındaki sessiz gelişen olaylar, kulaklık aracılığıyla sesli olarak aktarılıyor. Ayrıca, oyundan önce düzenlenen sahne turuyla katılımcılar, dekorlara, kostümlere ve sahneye dokunarak atmosferi önceden deneyimleyebiliyor.

İŞİTME ENGELLİLER İÇİN YENİ ÇÖZÜMLER

İşitme engelli izleyiciler için üst yazı sistemi ile diyalogların anlık olarak takip edilmesi sağlanıyor. Proje kapsamında şimdiye kadar Devlet Tiyatrosu oyunlarından “Rumuz Goncagül”, “Seneye Bugün”, “Ebedi Barış”, “Acaibü’l Temaşa”, “Suçsuzlar Çağı, Suçlular Çağı”, “Lysistrata”, “Kırmızı Küre”, “Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam” ve koreografik sahne kantatı “Carmina Burana” görme ve işitme engelli sanatseverler için erişilebilir hale getirildi. Engelliler Haftası çerçevesinde ayrıca Atatürk Kültür Merkezi Kütüphanesi’nde “Kitaplara Ses Ver” atölyesi de düzenleniyor.

GÖNÜLLÜLERİ DESTEKLEYEN ATÖLYE

Görme engelliler için gönüllü kitap seslendirmek isteyen Türk Telekom çalışanlarına özel düzenlenen atölyede, tiyatro oyuncusu ve yazar Açelya Akkoyun, daha etkili okuma için tonlama, artikülasyon ve diyafram kullanımı gibi konularda bilgiler aktarıyor. Türk Telekom, gerçekleştirdiği projeler ile engelli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımını desteklerken, aynı zamanda çalışanlarının farkındalık düzeylerini artırmayı hedefliyor. Görme engellilerin daha fazla sesli kitaba ulaşmasını sağlamak için Türk Telekom, Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliğiyle geliştirdiği Kitaplara Ses uygulaması ile tüm kullanıcıların telefonlarına ücretsiz olarak indirerek kitap seslendirmesine imkan tanıyor.

PROJEYE DESTEK VURGUSU

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, Türk Telekom’un erişilebilirliği destekleyen çalışmalara büyük önem verdiğini belirtiyor. Sancaktaroğlu, “Hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile kültür ve sanatta eğitime kadar her alanda erişilebilir bir yaşam sunmak için çalışıyoruz” diyor. Erişilebilir Tiyatro projesi ile engelli sanatseverler için sahnelenen oyunlarda destek vermeye devam ettiklerini vurgulayan Sancaktaroğlu, “Görme ve işitme engelli bireylerin karmaşık yapılarda yardım almadan hareket edebilmelerini sağlayan ‘Sesli Adımlar’ uygulaması ile AKM’nin herkes için erişilebilir bir kültür sanat merkezine dönüşmesinden mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullanıyor.

EĞİTİMDE EŞİTLİK HEDEFİ

Sancaktaroğlu, 2014 yılından beri Engelsiz Yaşama Derneği ile yürüttükleri Günışığı projesi ile az gören çocukların erken müdahale eğitimleri ve eşit eğitim şansı sağladıklarını belirtiyor. Geliştirdikleri Telefon Kütüphanesi uygulaması ile görme engelli kitapseverler, sesli kitaplara ve betimlemeli eserlere mobil cihazları aracılığıyla kolay erişim sağlayabiliyor. Türk Telekom, toplumsal yaşamın her alanında erişilebilir çözümler üretmeye devam edeceklerini ifade ediyor.