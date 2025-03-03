Türk Telekom, Huawei ve Ithinka, 5G İle Akıllı Şehir Tanıttı

İSTANBUL’DA AKILLI ŞEHİRCİLİK UYGULAMASI TANITILDI

Türk Telekom, Huawei ve yerli bilişim şirketi Ithinka’nın iş birliği ile geliştirdiği 5G-Advanced RedCap teknolojisi kullanarak akıllı şehircilik uygulamasını GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttı. Bu teknoloji, Avrupa’da akıllı ulaşım uygulamalarında ilk kez denendi. Denemede, yapay zeka ve anlık video analitik teknolojisinden faydalanılarak Akıllı Yol Süreç Tespiti ve Sürücü Takip konularında başarılı sonuçlar elde edildi. Türk Telekom, güvenli ulaşım uygulamaları ile trafikten sulama ve aydınlatmaya kadar çeşitli alanlarda yenilikçi sistemler geliştiriyor. Şirket, küresel iş birlikleri aracılığıyla geleceğin teknolojilerine yön vermeye devam ediyor.

GÜVENLİ ULAŞIM UYGULAMALARI TANITILDI

GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun katılımıyla akıllı şehircilik kapsamındaki güvenli ulaşım uygulaması tanıtıldı. 5G-Advanced RedCap teknolojisi, İstanbul Ümraniye’de bir ulaşım projesinde test edildi. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Dijital dönüşüme öncülük ederken, ülkemiz için değer oluşturmaya odaklandık. 5G’ye en hazır operatörüz ve bu tür iş birlikleriyle Türkiye’yi geleceğin teknolojilerine hazırlıyoruz” diye konuştu.

HUAWEI’DEN STRATEJİK DEĞERLENDİRME

Huawei Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Shi, 5G-Advanced RedCap teknolojisinin akıllı ulaşım uygulamalarında kullanılmasının önemine değinerek, bu iş birliğinin Türkiye için sürdürülebilir çözümler geliştirme amacını taşıdığını ifade etti. “5G-Advanced RedCap teknolojisinin akıllı şehircilik alanındaki ilk testini Türkiye’de gerçekleştirerek, ulaşım sektörünün geleceğine önemli katkılar sağlıyoruz” dedi.

5G REDCAP TEKNOLOJİSİ VE FAYDALARI

5G RedCap, daha basit ve düşük kapasite ihtiyacı olan cihazlar için optimize edilmiş bir teknoloji. Bu teknoloji, akıllı ulaşım uygulamalarındaki spektrum verimliliğini artırırken, operatörlerin şebekelerini daha verimli hale getirerek kullanıcılara en iyi hizmeti sunma imkanı sağlıyor. Ayrıca, akıllı ulaşım sistemlerinin akıllı şehir çözümleri ile entegrasyonu, trafik kaynaklı zaman kaybını ve kazaları azaltarak daha güvenli şehirler yaratıyor.

GELECEĞİN ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Türk Telekom’un testleri sırasında sürüşteki riskler anında tespit edilip sürücüler uyarıldı ve veriler 5G teknolojisi ile gecikmesiz bir şekilde Operasyon Merkezi’ne aktarıldı. Akıllı şehircilik alanındaki uygulama, 5G-Advanced’in sunduğu olanaklarla araçların birbirleriyle anlık ve gecikmesiz iletişim kurmalarını sağlıyor. Bu, V2X (Araçtan Her Şeye İletişim) ile geleceğin ulaşım teknolojilerinin temelini oluşturuyor.