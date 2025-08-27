Türk Telekom KAP’a Güncelleme Bildirdi

KAMUOYUNA YAPILAN AÇIKLAMA

Türk Telekom şirketi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, toptan hizmetlerin tek seferlik ve aylık ücretlerinin maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde güncellenebileceğini bildirdi. Şirketin açıklamasında, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 31.07.2025 tarih ve 2025/DK-ETD/260 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde sektörde öngörülebilirliğin ve esnekliğin sağlanması, yeni yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toptan ücretlerinin güncellenmesine yönelik bir düzenleme yapılmıştır” denildi.

ÜCRET GÜNCELLEMESİ DETAYLARI

Bu çerçevede, Türk Telekom tarafından toptan seviyede sunulan düzenlemeye tabi hizmetlerin tek seferlik ve aylık ücretleri her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihinden itibaren güncellenebilmekte. Şirketin gerçekleştireceği tarife güncellemelerinde, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE), 2025 yılı Nisan ayı Yurt İçi ÜFE’ne oranını geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilecektir.” Açıklanan tarife güncellemeleri, yürürlük tarihinden en az bir ay önce kamuoyuna duyurulacak. Bu düzenleme, 01.07.2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek güncellemelerde geçerli olacak.