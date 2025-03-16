Türk Telekom, Petkimspor’u 85-75 Yendi

MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Türk Telekom, kendi sahasında Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda Türk Telekom, rakibini 85-75’lik skorla mağlup etti.

HAKEMLER VE OYUNCU PERFORMANSLARI

Karşılaşmanın hakemleri Kaan Büyükçil, Alper Altuğ Köselerli ve Mesut Öztürk oldu. Türk Telekom takımında en çok sayı atan oyuncu Anthony Brown, 17 sayı ile dikkat çekti. Diğer oyuncuların performansı ise şöyle sıralandı: Braian Angola 11, Yoan Makoundou 15, Kyle Alexander 6, İsmet Akpınar 17, Olivier Hanlan 15, Javon Bess 2, Melih Tunca 2. Bu maçta Türk Telekom’un başantrenörlüğünü Erdem Can üstlendi.

Aliağa Petkimspor’da ise Russel 2, Tyree 11, Yavuz Gültekin, Aldridge 11, Salinas 6, Dotson 16, Van Beck 3, Williams 6, Troy Selim Şav 5, ve Karahan Efeoğlu 15 sayı üretti. Bu takımın başantrenörü Burak Gören’di.

PERİYOT SONUÇLARI

Mücadelenin ilk periyodu Türk Telekom’un 21-12 üstünlüğü ile sona erdi. Devre arasında Türk Telekom 37-28 öndeydi. Üçüncü periyotta ise durum 62-49 oldu; Türk Telekom yine önde tamamladı.

ANKARA’YA YENİ BİR GALİBİYET

Bu galibiyetle birlikte Türk Telekom, ligdeki önemli bir adım daha atmış oldu ve taraftarlarını mutlu etti.