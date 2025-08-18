Türk Telekom, Rekor Mobil Abone Kazandı

REKOR ABONE KAZANIMI

Türk Telekom, son 12 ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile yeni bir rekor seviyesine ulaştığını ve mobil abone sayısını 28,5 milyona yükselttiğini açıkladı. Şirket, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna liderlik etme vizyonunu müşteri memnuniyeti ve teknolojik yatırımlar etrafında şekillendirdiği büyüme stratejisiyle mobil alandaki başarılı sonuçlarını ortaya koydu. Türk Telekom’un 2025’in ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçları, özellikle faturalı abone segmentindeki rekor ile büyüme stratejisinin başarısını gözler önüne seriyor. İlk yarıda toplam abone sayısı 54,2 milyona ulaştı.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ TEMELİ

Açıklamada, Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, mobil, fiber ve diğer hizmetlerde en temel önceliklerinin müşteri memnuniyeti olduğunu vurguladı. Özden, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonlarını 2025’in ikinci çeyrek güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarıyla somutlaştırdıklarını belirtti. 2022’nin üçüncü çeyreğinden bu yana mobilde 678 bin net abone kazanımı ile en yüksek çeyreklik performansı yakaladıklarını ve mobil abone sayılarını 28,5 milyona taşıdıklarını ifade etti.

GÜÇLÜ ALTYAPI VE DİJİTAL DENEYİM

Özden, faturalı segmentin 810 bin net abone kazanımı ile en yüksek çeyreklik net kazanımı kaydettiğini ve son 12 ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile yeni bir rekora imza attıklarını söyledi. Ayrıca, güçlü altyapıları ve yüzde 55’ini fiberle bağladıkları LTE mobil baz istasyonları ile kullanıcılara zengin bir dijital deneyim sunduklarını dile getirdi. Özden, elde edilen bu tarihi sonuçların, birkaç yıldır sabır ve kararlılıkla çalıştıkları müşteri deneyimi vizyonunun somut meyveleri olduğunu aktardı.

Özden, “Bu başarı, müşterilerimizin markamıza duyduğu güveni ve uzun soluklu bir yol arkadaşı olarak bizi tercih ettiklerini gösteriyor. Özellikle faturalı segmentteki rekor büyüme, yalnızca bir çeyrek başarısı değil, doğru stratejik yaklaşımın sürdürülebilir bir değere dönüştüğünün en net kanıtıdır” ifadelerini kullandı. Müşterileri dinlemeye ve onların hayatına değer katan teknolojiler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.