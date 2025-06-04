Türk Telekom, Sürdürülebilir Dijital Dönüşüm İçin Çalışıyor

TÜRK TELEKOM’UN DİJİTAL DÖNÜŞÜM HEDEFİ

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, geliştirdikleri teknolojilerle Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağladıklarını ve bu teknolojileri geleceğe daha yeşil bir dünya bırakma misyonuna uygun olarak hayata geçirdiklerini belirtti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, teknolojiyi, iyiliğe ve faydaya dönüştürme vizyonunu tüm iş süreçlerine yansıtıyor. Geliştirdiği teknolojileri çevreci ve sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda hayata geçiren şirket, Türkiye’nin farklı noktalarında devam eden Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ve elektrikli araç şarj ağı hizmetlerinin yanı sıra akıllı ürün ve hizmetleriyle yerel yönetimlerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlıyor. Ulaşımdan sağlığa, enerjiden güvenliğe kadar pek çok alanda çevre dostu çözümler sunan Türk Telekom, 15 şehirde yürüttüğü akıllı şehircilik uygulamaları, aydınlatma projeleri ve kavşak çözümleriyle sürdürülebilir ve çevreci projeler geliştiriyor.

YENİ NESİL ÇEVRECİ TEKNOLOJİLER

Yeni nesil çevreci iletişim teknolojileriyle güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelerek yeşil dönüşüm adına öncü çalışmalar gerçekleştiren Türk Telekom, GES yatırımlarıyla karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor. Geçen yılın toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 65’ine tekabül eden 405,8 megavat elektrik (MWe) GES kapasitesinin ilk fazının kurulumu için hazırlıklarını bitiren şirket, üç aşamalı yatırımın ilk etabı olan Sivas GES projesinin kurulum çalışmalara etkin bir şekilde başladı. Bu yıl sonuna kadar tamamlaması planlanan projenin, 96 MWe’lik enerji üretimiyle Türkiye’nin en yüksek kapasiteli lisanssız tesislerinden biri olması hedefleniyor.

TOPLUMSAL FARKINDALIK VE GÖNÜLLÜ PROJELER

Toplumsal farkındalık oluşturmayı önemseyen Türk Telekom, gönüllüleriyle bu yıl da çevre için sahaya çıktı. Çalışanlarından oluşan Türk Telekom Gönüllüleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında her yıl düzenlenen çevre temizliği ve atık toplama etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. “Çevremiz için Değer” mottosuyla hayata geçirilen proje, 11 şehirde eş zamanlı olarak yapıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ VE HEDEFLER

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Karademir, sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerine entegre ettiklerini ve iklim değişikliğiyle mücadelede yenileşim, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi başlıklara odaklanarak ekonomik ve çevresel anlamda önemli kazanımlar sağladıklarını belirtti. Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri çalışmalara değinen Karademir, “Mobil baz istasyonlarımızda karbon emisyonlarını düşüren yeni nesil yeşil şebeke teknolojilerinin kurulumunu yaparken, veri merkezlerimize en yeni çevreci sistemleri entegre ediyoruz. 2011 yılından bu yana Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) raporlama yaparken, bu yıl 15’incisi düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı ve Ödül Töreninde global A Listesi’nde yer alarak ödüle ulaştık.” şeklinde konuştu. Karademir, yapay zeka ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojileriyle akıllı şehircilik, elektrik tüketimi ve sulamada inovatif çözümler sunarak sera gazı salımını azalttıklarını, 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2020 baz yılına oranla yüzde 45’lik bir azaltım yapmayı, 2050 yılında ise Türkiye ve GSMA hedefleriyle uyumlu olacak şekilde “Net Sıfır”a ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ROL

Geliştirdikleri teknolojilerle Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağladıklarına vurgu yapan Karademir, “Bu teknolojileri, geleceğe daha yeşil bir dünya bırakma misyonuna uygun olarak hayata geçiriyoruz. Tüm paydaşlarımızla sürdürülebilir bir dijital dönüşüm için öncü rol üstleniyor, teknoloji ve inovasyon gücümüzle daha yaşanabilir bir gelecek inşa etmek için çalışmayı sürdürüyoruz.” şeklinde değerlendirmede bulundu.