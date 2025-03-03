Türk Telekom Ve Ericsson 6G İş Birliği

İŞ BİRLİĞİ DUYURULDU

Türk Telekom ile dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Ericsson, GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde 6G konusunda ortak projeler yürüteceğini açıkladı. Bu iş birliği, akıllı şehirler, akıllı tarım ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi alanlarda öncü çalışmalar gerçekleştiren Türk Telekom’un 6G Ar-Ge ve İnovasyon Laboratuvarları ile Ericsson Araştırma Türkiye arasında stratejik bir ortaklık ile gerçekleşecek.

UZMAN İSİMLER KATILDI

Türk Telekom’un 6G projelerine dair stratejik iş birliği, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ve Ericsson Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Kevin Murphy’nin katılımıyla duyuruldu. Türk Telekom ve Ericsson, 6G alanındaki stratejik iş birliklerini pekiştirirken, Ericsson’un Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde bulunan tek araştırma merkezi olan İstanbul’daki tesis, bu iş birliğinde kritik bir rol oynayacak.

GÜVENLİ ULAŞIM PROJESİ

İki şirket, Türkiye ve uluslararası düzeyde gerçekleştirecekleri araştırma ve geliştirme projeleriyle gelecekteki kablosuz iletişim teknolojisinin gelişiminde yenilikçi bir rol oynamayı hedefliyor. Bu projelerden biri olan SafeRoute-6G, Eureka CELTIC-NEXT tarafından onaylanan uluslararası bir projedir. Bu proje, 5G ve 6G iletişim teknolojileri ile nesnelerin interneti (IoT) uygulamaları üzerinden yol güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Akıllı şehircilik, akıllı tarım ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerini kullanan projelerle ülkemizi geleceğe taşırken, küresel iş birliklerimiz ile teknoloji trendlerine yön veren çalışmalar yapıyoruz. 6G’nin güvenli ulaşım için kullanılmasına katkıda bulunacağımız için mutluyuz” şeklinde konuştu.

GÜVENLİ ULAŞIMIN GELECEĞİ

Ericsson Kuzey Orta Doğu ve Afrika Başkanı Kevin Murphy ise, “Türk Telekom ile stratejik iş birliğimiz, 6G teknolojisinin ilerlemesinde önemli bir adım. Ericsson’un küresel uzmanlığını Türk Telekom’un yenilikçi vizyonuyla birleştirerek, güvenli ulaşımın yeni sınırlarını keşfedeceğiz ve bağlantının geleceğini şekillendiren gelişmelere öncülük edeceğiz” diyerek sürekliliğe vurgu yaptı.