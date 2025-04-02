Türk Telekom ve ZTE’den Optik İletim Rekoru

REKOR HIZDA OPTİK İLETİM TESTİ YAPILDI

Türk Telekom ile dünyanın önemli teknoloji firmalarından ZTE, İstanbul Boğazı’ndan geçen ağ üzerinden yapılan kıtalararası 1,6 Terabit (Tbps) optik iletim testi gerçekleştirerek rekor hızlara ulaştığını ve önemli ölçüde enerji tasarrufu sağladığını açıkladı. Türk Telekom, yeni nesil teknolojilere yönelik altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye devam ediyor. Yoğun veri trafiğinde başta kapasite ve enerji tasarrufu gibi pek çok açıdan fayda sağlayan yeni nesil veri iletim teknolojisi üzerine Türk Telekom’un gerçekleştirdiği çalışmalar meyvesini veriyor.

YENİ NESİL TEKNOLOJİLERİN GELİŞİMİ

Bu bağlamda, Türk Telekom, yeni nesil DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) teknolojisinin son aşamasında 1,6 Terabit (Tbps) hızında optik iletim testini gerçekleştirdi. İstanbul’da kurulu olup şehrin trafiğinin önemli bir kısmını taşıyan ZTE DWDM şebekesinin iki kıtayı birbirine bağlayan bağlantılarında ultra geniş C6THz ve L6THz bantlarında bu test gerçekleştirildi. Tek kanal üzerinden yapılan bu test, önemli ölçüde kapasite artışı ve enerji tasarrufu sağladı. Ayrıca, mevcut şebekeye entegre edilen denizaltı ve köprü fiberlerinin kullanıldığı yeni bağlantılar üzerinden canlı trafik taşınarak çift taşıyıcılı 3,2 Terabit kapasitede denemeler de yapıldı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YENİLİKLER

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom olarak, ülkemizin dijitalleşme sürecinde artan veri hızı ihtiyaçlarına cevap verebilecek, daha kolay yönetilebilir ve daha fazla enerji tasarrufu sağlayan yenilikçi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Veri iletimi konusunda yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler hayata geçirerek yeni nesil teknolojilerin temeli hazırlıyoruz. İstanbul Boğazı’ndaki şebeke üzerinden gerçekleştirdiğimiz kıtalararası hız testinde önemli ölçüde kapasite artışı ve enerji tasarrufu sağladık. Yeni nesil veri iletim teknolojileri akıllı şehirler, otonom araçlar, sağlık hizmetleri, üretim ve dijital oyun gibi hayatın birçok alanında iş süreçlerini hızlandırarak verimliliğin artmasına katkı sunacak” şeklinde konuştu.

İŞ BİRLİĞİNDE YENİ ADIMLAR

ZTE Avrupa ve Amerika Bölgesi Kıdemli Başkan Vekili Peng Aiguang, “Bu başarılı deneme, optik iletişim alanındaki iki taraf arasındaki teknolojik yenilik ve iş birliğinde yeni bir adımı temsil ediyor. Bu denemeyle, yalnızca ZTE’nin DWDM teknolojisindeki lider gücünü doğrulamakla kalmadık, aynı zamanda gelecekteki ağların verimli, akıllı ve sürdürülebilir gelişimi için sağlam bir temel de attık. Türk Telekom ile iş birliğimizi derinleştirmeye, optik iletişim teknolojisinin evrimini ortaklaşa teşvik etmeye, küresel kullanıcılara daha iyi bir ağ deneyimi sunmaya ve dijital ekonominin güçlü gelişimini teşvik etmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.