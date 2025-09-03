Türk Telekom Zenit’i 82-79 yendi

MAÇIN DETAYLARI VE GALİBİYET

Türk Telekom, Gloria Pre-Season Games Turnuvası’nda Rusya’nın VTB United League Play-Off Finalisti olan Zenit’i mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Türk Telekom Basketbol Takımı, Gloria Pre-Season Games Turnuvası’nda Zenit St. Petersburg ile karşılaşarak 82-79’luk bir galibiyet elde etti. Karşılaşma, Gloria Sports Arena’da gerçekleşti ve Türk Telekom, hızlı bir başlangıç yaparak ilk çeyreği 17-15 önde tamamladı.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BAŞARISI

İkinci çeyrekte de Türk Telekom, üstünlük kurarak soyunma odasına 37-31’lik skorla önde gitti. Maçın ikinci yarısında Zenit’in geri dönüş çabalarını engelleyen Ankara ekibi, üçüncü çeyreği 59-52 ile üstün kapattı. Son çeyrek karşılıklı sayılarla geçerken Türk Telekom, sahadan 82-79 galip ayrılarak hazırlık maçındaki etkileyici performansını sergiledi.

OYUNCU PERFORMANSLARI VE AÇIKLAMALAR

Türk Telekom ekibinde Yavuz Gültekin, 19 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle maçın en skorer ismi olarak öne çıktı. Ona 12 sayı ile Berkan Durmaz ve Jaleen Smith eşlik etti. Michael Devoe ise 11 sayı, 3 ribaund ve 1 asist ile dikkat çekti. Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, yeni sezon öncesi hazırlık kampını başarılı bir biçimde sürdürdüklerini belirterek, “Hazırlık maçları, takımımızın potansiyelini değerlendirmek ve eksiklerimizi belirlemek açısından büyük önem taşıyor. Amacımız, hem BKT EuroCup hem de Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yer alan rakiplerimize karşı en iyi şekilde hazırlanmak. Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda bulunan oyuncularımızın da aramıza katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün, Zenit St. Petersburg ile oynadığımız karşılaşma değerli bir deneyim oldu. 82-79 galip geldiğimiz maç boyunca sahada mücadeleyi bırakmayan tüm oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum.” dedi.