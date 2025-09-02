Türk Telekom, Zenit’i Yendi 82-79

MAÇ SONUCU VE DURUM

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Antalya’da gerçekleştirilen “Gloria Pre-Season Games 2025” basketbol turnuvasında Rusya ekiplerinden Zenit’i 82-79 yenmeyi başardı. Maçın ilk çeyreği 17-15’lik skorla Türk Telekom’un üstünlüğü ile sona erdi. Devre arasına gelindiğinde başkent temsilcisi, 37-31’lik skorla önde girdi. Üçüncü çeyreği de 59-52’lik skorla geçen Türk Telekom, maç sonunda 82-79’luk sonuçla galip geldi. Zenit, turnuvanın 31 Ağustos’taki açılış karşılaşmasında Mersin Spor’a karşı mücadele ederek 84-82’lik bir zafer elde etmişti.

TURNUVAYA KATILIM

Smart Casual Event’in düzenlediği, Gloria Sports Arena’nın ev sahipliği yaptığı bu turnuvaya Türk Telekom, Zenit ve Mersin Spor dışında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN, Esenler Erokspor, Galatasaray MCT Technic, TOFAŞ, Trabzonspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Rusya’dan Lokomotiv Kuban takımları da katılım gösteriyor. Turnuva, yarın Trabzonspor-Esenler Erokspor maçıyla devam edecek ve toplamda 15 karşılaşmadan oluşarak 14 Eylül Pazar günü son bulacak.

GLOİRA CUP BASKETBALL 2025

“Gloria Cup Basketball 2025” turnuvasında yer alacak Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ ve Litvanya’dan Zalgiris, 10, 12 ve 14 Eylül tarihlerinde dört maçta birbirleriyle mücadele edecek. Ayrıca, Galatasaray MCT Technic ile Zalgiris de 12 Eylül’de bir hazırlık maçı gerçekleştirecek. Hazırlık maçlarının biletleri Biletix üzerinden satışa sunulmuş durumda ve tüm mücadeleler Gloria Sports Arena’nın YouTube kanalından canlı olarak izlenebiliyor.