Türk Telekom, Zenit’i Yendi, Hazırlık Maçında

TÜRK TELEKOM’UN BAŞARILI PERFORMANSI

Türk Telekom, Gloria Pre-Season Games Turnuvası’nda Rus temsilcisi Zenit St. Petersburg’u 82-79 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Türk Telekom Basketbol Takımı, maç boyunca sergilediği üstün oyunla bu karşılaşmayı kazandı. Gloria Sports Arena’da gerçekleşen mücadeleye hızlı bir giriş yapan Ankara ekibi, ilk çeyreği 17-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de Türk Telekom üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 37-31’lik skorla önde gitti. Maçın ikinci yarısında ise Zenit’in geri dönüş çabalarına müsaade etmeyen Türk Telekom, üçüncü çeyreği de 59-52 önde kapattı. Son çeyrekte karşılıklı sayılarla geçen mücadelede Türk Telekom, 82-79’luk galibiyet ile sahadan ayrıldı ve hazırlık maçındaki performansıyla beğeni topladı.

Ankara ekibinin öne çıkan oyuncularından Yavuz Gültekin, 19 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle maçın en skorer ismi oldu. Berkan Durmaz ve Jaleen Smith, 12 sayı ile ona eşlik etti. Ayrıca Michael Devoe da 11 sayı, 3 ribaund ve 1 asist ile dikkat çekti. Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, “Hazırlık maçları, takımımızın potansiyelini değerlendirmek ve eksiklerimizi belirlemek açısından büyük önem taşıyor” şeklinde açıklama yaptı.

Başkan Şentürk, amaçlarının BKT EuroCup ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek rakiplere en iyi şekilde hazırlanmak olduğunu ifade etti. Ayrıca, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda bulunan oyuncuların takımda yer almasını beklediklerini de vurguladı. “Bugün, Zenit St. Petersburg ile oynadığımız karşılaşma değerli bir deneyim oldu. 82-79 galip geldiğimiz maç boyunca sahada mücadeleyi bırakmayan tüm oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum” dedi.