Türk Tenisçi Zeynep Sönmez İlerlemesini Sürdürüyor

ZEYNEP SÖNMEZ ABD AÇIK’TA ZAFER KAZANDI

Türk milli tenisçi Zeynep Sönmez, Amerika Açık Grand Slam Tenis Turnuvası’nın ilk turunda ABD’li rakibi Katie Volynets’i 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Kadınlar dünya sıralamasında 81. sırada bulunan Sönmez, eleme aşamalarından ana tabloya geçmeyi başaran ve 109. sırada yer alan rakibi karşısında ilk seti 6-3, ikinci seti ise 6-4’lük skorla tamamladı. Sönmez, kariyerinde ABD Açık ana tablosunda mücadele eden ilk kez yer alıyor.

İKİNCİ TURDA ENGELLERİ AŞMAK İSTİYOR

İkinci turda Sönmez, İngiliz raket Katie Boulter ile Ukraynalı raket Marta Kostyuk arasındaki maçın kazananıyla karşılaşacak. Eğer bu turu geçmeyi başarırsa, üçüncü turda Fransız tenisçi Diane Parry ile Meksikalı tenisçi Renata Zarazua’nın maçının galibi ile karşılaşacak. ABD Açık kadınlar finali 6 Eylül’de, erkekler finali ise 7 Eylül’de gerçekleştirilecek.

TARİHE GEÇEN BAŞARI

23 yaşındaki Sönmez, daha önce İngiltere’nin Londra kentinde düzenlenen Wimbledon turnuvasında ana tabloda iki maç kazanmış ve üçüncü turda elenmişti. Sönmez, aynı zamanda bir grand slam turnuvasında teklerde 75 yıl aradan sonra üçüncü tura yükselen ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçmeyi başardı. Bu unvan daha önce 1950 yılındaki Fransa Açık’ta Bahtiye Musluoğlu’na aitti.