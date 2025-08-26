Türk Tenisi Gelişimi Sürdürülecek

GENÇLİK VE SPOR BAKANI’NDAN TENİS GÜNDEMİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Tenis Federasyonu’nun yeni YouTube programı ‘Bizim Kort’ programına katıldı. Bu yayında, Türk tenisinde yaşanan güncel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bak, programda Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil’in moderatörlüğünde millî sporcular olan Ada Kumru, İrem Kurt ve Su Mandacı ile Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları; Artun Polat, Ekin Selen Sever ve Doruk Ege Şahin’e de yer verdi.

TESİSLEŞMENİN ÖNEMİ

Bakan Bak, Türk tenisindeki gelişmeleri aktararak, Türkiye Tenis Federasyonu’nun Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nin açılışının Türk tenisinin ilerlemesi açısından önemini ortaya koydu. Açıklamalarında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda mahalle ve köylere varıncaya kadar her yere gençlik ve spor tesisi yapıyoruz. Ankara Tenis Eğitim Merkezi de onlardan biri. Bu tesisi Türk tenisi açısından ana pencere olarak görüyorum” ifadelerini kullandı. Yeni tesisin, turnuvaların artışı ve Ankaralıların spor dalına olan ilgisinin yükselmesi açısından kilit bir öneme sahip olduğunu belirtti. İstanbul’da federasyon ile birlikte tenis tesisleri oluşturduklarını, Şırnak’ta açık ve kapalı kortlar yaptıklarını vurguladı. Türk tenisinin uluslararası platformda önemli başarılar elde edeceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, tenisin yaygınlaşması için federasyonun okullar ve kulüpler arası müsabaka sayılarını artırması gerektiğini düşündüğünü aktardı.

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Ankara Tenis Eğitim Merkezi açılışını Türk tenisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirdi. “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye genelinde yürüttüğü tesisleşme vizyonuyla sporun her branşta daha erişilebilir hale gelmesini, gençlerin modern imkanlarla buluşmasını ve ülkemizin uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini hedefliyor” şeklinde konuştu. Müderrisgil, tesisleşmenin tenisin geniş kitlelere ulaşmasında büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, Ankara Tenis Eğitim Merkezi’ni halkın ve sporcuların hizmetine sunduklarını dile getirdi. Ayrıca, İstanbul ve İzmir’de de yeni tesislerin hayata geçeceğinin altını çizerek, bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.