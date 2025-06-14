Türk Tüketiciler Lezzetle Tanışıyor. Leberkas Burger, Yeni Bir Alternatif. Katkısız, Doyurucu Ve Lezzetli. Helal Sertifikalı, Modern Dokunuş. Güvenilir Ürünlerle Lezzet Sunuyor. Franchise İmkanıyla Büyümeyi Hedefliyor

TÜRK TÜKETİCİLER YENİ BİR LEZZETLE TANISHIYOR

Türk tüketiciler, yenilikçi lezzet arayışında Kadıköy Moda’da yeni bir mekanla tanışıyor. Leberkas Burger, Almanya’nın Bavyera bölgesi ile Avusturya mutfağının sevilen bir lezzeti olan Leberkas’ı Türk damak tadına uygun şekilde sunmayı hedefliyor.

Leberkas Burger, özel olarak hazırlanmış, düşük yağ oranına sahip, ince doğranmış et karışımını özel baharatlarla harmanlayarak uzun süre pişiriyor. Dilimlenerek sıcak servis edilen bu lezzet, taze ekmekle sunuluyor ve katkı maddesi içermiyor. Geleneksel Leberkas’ı modern bir yorumla sunan mekan, helal gıda sertifikasıyla sağlıklı, güvenilir bir alternatif oluşturuyor.

Leberkas Burger, sahip olduğu deneyimi ve lezzet başarısını daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca, kendi işinin patronu olmak isteyen yatırımcılara yüzde 100 helal kesim et kullanılan ürünleriyle franchise imkanı sunuyor. Marka, eğitim, operasyon ve pazarlama destekleriyle iş ortaklarına yardımcı oluyor. Türkiye genelinde açılacak yeni şubelerle de Türk tüketicisinin damak zevkine hitap etmeyi kendine misyon edinmiş durumda.