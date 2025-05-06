Türk Turizmi Yapay Zeka İle Yeniden Şekillenecek

MERKEZİ TURİZM TOPLANTISI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin turizmi yapay zeka ile yeniden şekillendirmeyi ve ziyaretçi deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Bakanlığın açıklamasına göre, Ersoy, Mısır’ın Kahire kentinde gerçekleştirilen Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı’nın 4. Turizm Bakanları Toplantısı’nda yer aldı. Toplantıya Pakistan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Huzaifa Rehman, İran İslam Cumhuriyeti Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Reza Salehi Amiri ve diğer D-8 üyesi ülkelerin delegasyon başkanları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathi, Türkiye’nin Antalya’nın 2025 yılı Turizm Şehri olarak seçilmesi üzerine Bakan Ersoy’u kutladı.

TÜRKİYE’NİN TURİZM BAŞARILARI

Bakan Ersoy, toplantının birinci çalışma oturumunda Türkiye’nin turizmdeki başarılarını ve gelecekteki hedeflerini paylaştı. 1980’lerden itibaren, özellikle son 10 yılda turizmde önemli adımlar attıklarını vurgulayan Ersoy, Türkiye’nin dünya genelindeki ilk 10 turizm destinasyonu arasında yer aldığını belirtti. “2024 yılında turizm gelirlerimiz yüzde 8 artarak 61 milyar dolara, ziyaretçi sayımız ise yüzde 9 artışla 62 milyona ulaştı” ifadesini kullandı. Ayrıca, hükümetin sektörü desteklemek için arazi tahsisleri, düşük kamu hizmeti maliyetleri ve vergi indirimleri gibi teşvikler sağladığını aktardı. Ersoy, 2019’da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) kurarak, bu ajansın Türkiye’yi uluslararası arenada güçlü bir marka ve lider bir destinasyon haline getirmek için çalıştığını ifade etti.

Pandemi döneminde Türkiye’nin “Güvenli Turizm Programı”nı geliştiren ve uygulayan ilk ülke olduğunu hatırlatan Ersoy, bu programın 2022’de Sürdürülebilir Turizm Programı’na dönüştüğünü belirtti. Program çerçevesinde, Türkiye’deki tüm konaklama tesislerinin 2030 yılı sonuna kadar sertifikalandırılması hedefleniyor. Türkiye’nin 2053 turizm vizyonunun yeşil altyapı ve sürdürülebilirlik odaklı olduğuna dikkat çeken Ersoy, yapay zeka ve dijital teknolojiler kullanarak, Türkiye’yi turizm gelirleri açısından dünyanın ilk üç ülkesi arasına taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

ALTERNATİF TURİZM ÜRÜNLERİ

Ersoy, alternatif turizm ürünlerinin tanıtım faaliyetlerinin artırılacağını vurguladı. “Stratejik planlarımız doğrultusunda, turizmi çeşitlendirerek tüm ülkeye ve yılın 12 ayına yaymak amacıyla alternatif turizm ürünlerinin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda Amerika ve Uzak Doğu gibi uzak pazarlara, özellikle üst gelir grubuna yönelik tanıtımlara ağırlık vereceğiz. Turizm sertifikasyon programları sayesinde ziyaretçi başına elde ettiğimiz geliri artıracağız” açıklamasında bulundu.

YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Ersoy, akıllı ekonomiler çağında turizmin yalnızca bir eğlence faaliyeti olmadığını belirtti ve “Turizm bir ekosistemdir. Kültürdür, diplomasidir, inovasyondur, ticarettir. Turizm, yerel kalkınmayı teşvik eder, KOBİ’leri destekler, kadın ve gençlere güç kazandırır, toplumları bir araya getirir” dedi. Turizmin potansiyelini kullanarak küresel eğilimlerle uyum içinde kalmak için yapay zeka teknolojilerini takip ettiklerini ifade eden Ersoy, “Yapay zeka, insanlık tarihindeki en hızlı gelişen teknolojilerden biridir ve turizmde bir devrimdir. Türkiye olarak bu dönüşümde öncü bir rol üstlenmeye kararlıyız. Turizm sektörü artık çağın hızına ayak uydurabilmek için teknolojiyle daha güçlü entegre olmalıdır” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye’nin yapay zeka temelli rehberlik sistemlerini müze ve kültürel alanlarda uygulayarak ziyaretçilere interaktif deneyimler sunma hedefinde olduğunu belirtti.