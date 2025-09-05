Türk Un İhracatı Sürekli Artıyor

UN İHRACATINDA TÜRKİYE’NİN LİDERLİĞİ

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye’nin 2014-2015 sezonundan bu yana dünyanın en çok un ihraç eden ülkesi olduğunu dile getirdi. Ulusoy, “11. sezonda da dünyanın en çok un ihraç eden ülkesi olmasını bekliyoruz, daha doğrusu eminiz.” ifadesini kullandı. IAOM Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen “4. IAOM Eurasia Konferansı ve Sergisi” sırasında, Ulusoy, Avrasya’nın global tahıl arzındaki rolü ve Türkiye’nin un ihracatındaki liderliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AVRASYA BÖLGESİ’NİN TAHIL ÜRETİMİ ROLÜ

Ulusoy, Avrasya bölgesinin dünya buğday üretiminin yüzde 55’inden fazlasını ve ihracatının yüzde 59’unu oluşturduğunu aktardı. Bu bölgeyi “dünyanın tahıl ambarı” olarak tanımlayan Ulusoy, “Bu nedenle, bölgede iki büyük üretici olan Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş çıktığında dünya tahıl ambarında bir depremle karşı karşıya kaldı. Bu durum, dünya genelinde fiyatların hızla yükselmesine ve bazı ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak için aşırı stoklamaya yönelmesine neden oldu.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN TAAHHÜDÜ VE ROLÜ

IAOM Avrasya Başkanı Ulusoy, Türkiye’nin un tedarik zincirindeki rolüne dikkat çekerek, Türkiye’nin üretici ve tüketici coğrafyaların arasında köprü konumunda olduğunu belirtti. “Karadeniz ülkeleri önemli buğday üreticileri. Orta Doğu ve Afrika da önemli tüketici ülkeler. Türkiye Avrasya bölgesinin kalbinde bu bölgeler arasında bir köprü görevi görüyor.” diyen Ulusoy, Türkiye’nin buğday üretimi ve güçlü un sanayisiyle un ihracatında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

İHRACAT BEKLENTİLERİ VE PİYASA GÖRÜNÜMÜ

Ulusoy, Türkiye’nin un ihracatında “dünya lideri” olduğunu ifade ederek, “İkinci sırada gelen Kazakistan ile bu mesafe dönem dönem daralıyor. 11. sezonda da Türkiye’nin dünyanın en çok un ihraç eden ülkesi olmasını bekliyoruz, daha doğrusu eminiz. Her ne kadar bu sene ihracat miktarında bir düşüş yaşansa da, liderliğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

KISA VE ORTA VADE BEKLENTİLERİ

Ulusoy, tahıl arzına yönelik kısa vade öngörülerini aktararak, salgın sonrası dönemde güzel bir normalleşme süreci yaşandığını söyledi. “Fiyat endeksleri, salgının başlangıcı olan 2020 yılı Ekim ve Kasım dönemindeki seviyelere geriledi.” diyen Ulusoy, Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin de etkisinin olduğunu belirtti. Ancak, orta vadede iklim değişikliğinin etkilerinin hissedildiğini ve önümüzdeki sezon için yağışların mevsim normallerinden düşük olacağını ifade etti.

TÜKETİCİLERİN ROLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Ulusoy, tüketicilerin sürdürülebilirlik ve gıda israfı konularında attığı adımlara dikkat çekti. “İsrafımızı azaltmak, doğru ürünleri tüketmek, dünyanın gıda güvenliğini sürdürebilmek için önemli.” uyarısında bulunan Ulusoy, tarımdan başlayıp gıda sanayisine ve nihayetinde tüketiciye kadar olan zincirde herkesin rolüne vurgu yaptı.