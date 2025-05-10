TÜRK Üniversiteleri Fuarı, Libyalı Öğrencileri Büyüledi

TRABLU S’TA YAPILAN FUARDA YOĞUN İLGİ

Libya’nın başkenti Trablus’ta, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı büyük bir katılım sağladı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) 11 üniversitenin tanıtıldığı etkinlikte, Libyalı öğrenciler, üniversite temsilcileriyle bire bir görüşerek, eğitim programları, burs olanakları, başvuru süreçleri ve kampüs yaşamı hakkında detaylı bilgi aldı. Fuarda, Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Yusuf Yıldız da AA muhabirine açıklamalar yaptı.

TİCARET BAKANLIĞINDAN DESTEK

Yıldız, Ticaret Bakanlığının “Milli Katılım Organizasyonu” çerçevesinde fuarı desteklediğini belirterek, “Hizmet ihracatı kapsamında bakanlığımızın desteklediği bir etkinlik. Bu etkinliğin desteklenmesi hem mali açıdan hem tanıtım açısından çok büyük önemi var. İlk defa bu şekilde ciddi ve önemli bir etkinlik düzenliyoruz. Güzel de bir tanıtım yapıldı. İnşallah hayırlı sonuçlar elde edilir.” diye konuştu. Libyalı öğrencilerin fuara olan ilgisinin yüksek olduğunu belirten Yıldız, katılımın coşkulu olduğunu belirtti.

ÜNİVERSİTELERİN HAZIRLIĞI

Daha sonra, Yıldız fuarda yaptığı gözlemleri aktardı: “Ben şöyle masaları bir dolaştım. Hem üniversitelerimizin temsilcileri ile konuştum, hem Türkiye’de okumak isteyen Libyalı gençlerle tercümanlar üzerinden iletişim kurmaya çalıştım. Son derece net talepleri olan, hedefleri olan gençler. Üniversitelerimiz bu konuya çok ciddi hazırlık yapmışlar. İnşallah biz bu etkinliği çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Çünkü Libya için gerçekten bir ihtiyaç. Sevgili Libyalı öğrenci kardeşlerimizi burada görmek bizi hep çok heyecanlandırıyor.”

LIBYA’NIN GELİŞİMİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

Libya’nın gelişmekte olan bir ülke olduğuna değinen Yıldız, Türk üniversitelerinin, Libyalı gençler için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. “Şu anda benim müşavirliğimdeki arkadaşlarım da Türkiye’de okumuş gençler; Libyalı kardeşlerim. Çok istifade ediyoruz onlardan.” diyerek eğitim almanın önemi üzerinde durdu. Yıldız, Libya’nın kaynaklarının fazla olduğunu ve insan kaynağının bu ülkenin gelişimi için kritik olduğunu ifade etti.

FUARIN ORGANİZATÖRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Fuar organizatörü Hakan Çatalbaş, etkinliğin Libya’da Türk üniversitelerinin tanıtıldığı ilk fuar olmasının yanı sıra Libyalı öğrencilerin yoğun ilgisini çektiğini söyledi. “Yaklaşık 10 tane üniversiteyle burada bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Buradaki lise son sınıf öğrencilerimizi, Türkiye’de okumak, Türkiye’yi tanımak isteyen öğrencilerimiz burada üniversitelerden bilgi almaya geldiler.” diyen Çatalbaş, beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını da aktardı.

Çatalbaş, “Sizin de gördüğünüz gibi yaklaşık 2 saattir buradaki üniversitelerimizin stantları hiç boş kalmadı gerçekten. Öğrencilerimiz çok istekliler. Üniversitelerden bilgi alıyorlar.” diyerek öğrenci ilgisinin devam ettiğini vurguladı.