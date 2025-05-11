Türk Üniversiteleri Libyalılara Yakın İlgili

LIBYA’DAN TÜRKİYE’YE EĞİTİM İLGİSİ ARTIYOR

Libya’daki başarılı öğrenciler, Türkiye’de üniversite eğitimi almak için birçok sebep buluyor. Bu sebepler arasında Türkiye ile Libya arasındaki kültürel bağlantılar, ulaşımın rahat olması ve Türk üniversitelerinin sunduğu kaliteli eğitim yer alıyor. Başkent Trablus’ta gerçekleştirilen Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı’nda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden toplamda 11 üniversite tanıtıldı. Fuarda, Libyalı öğrenciler üniversite temsilcileriyle görüşerek eğitim programları, burs imkanları, başvuru süreçleri ve kampüs yaşamı hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

ULAŞIM KOLAYLIĞI VE KÜLTÜREL YAKINLIK ÖNE ÇIKIYOR

Libyalı öğrenciler, Türkiye’de üniversite okumaya yönelik motivasyonlarını paylaştı. Lise son sınıf öğrencisi Ahmed Tarık er-Ris, katıldığı bu fuarda çok sayıda üniversite hakkında bilgi edinme fırsatı bulduğunu belirtti. Türkiye ile Libya arasında ulaşımın kolay olduğunu vurgulayan Ris, “Herhangi bir aktarma yapmadan tek bir seyahatle Türkiye’ye gidebiliyorsunuz. İkinci sebep; Türk kültürünün Libya kültürüne yakınlığı. Türkiye, Libya gibi çoğunluğu Müslüman bir ülke. Tüm bunlar beni Türkiye’de üniversite okumam için teşvik eden sebepler,” dedi.

TIP EĞİTİMİ İÇİN TÜRKİYE’Yİ SEÇİYORLAR

Sabrata kentinde Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi olan Mahmud Ali, lise eğitimini Türkiye’de tamamladığını ve tıp eğitimini de Türkiye’de almayı istediğini açıkladı. Libya’daki mevcut duruma dikkat çeken Ali, “Ülkemin vatandaşları ile yaşamayı küçük görmüyorum. Ancak Türklerin yaşamında disiplin var ve ben disipline aşık biriyim,” ifadelerini kullandı. Türkiye’de okuduğu lisenin standartlarının yüksek olduğunu belirten Ali, Türk üniversitelerinin sunduğu imkanların Libya’daki duruma göre daha iyi olduğunu ifade etti.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ: LİBYA’DAKİLERDEN DAHA KALİTELİ

Lise son sınıf öğrencisi İlyas Harişa, Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı’nı Ramazan ayında duyduğunu ve üniversitelerle ilgili bilgi almak üzere fuara geldiğini aktardı. Fuarda 10’un üzerinde üniversite ve birçok bölüm hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyen Harişa, “Türkiye’deki üniversitelerin kalitesi Libya’dakilere göre tabii ki daha iyi, karşılaştırma yapılamaz,” dedi. Ayrıca, Trablus Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Siraceddin Hender, fuarın Libyalı öğrenciler için önemli bir fırsat sunduğunu, birçok Türk üniversitesi hakkında bilgi edinme şansı bulduğunu belirtti.

KÜLTÜREL BAĞLAR VE YÜKSEK LİSANS HEDEFİ

Hender, Türkiye’nin kardeş bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Kültürel olarak Libya kültürüne yakın. Libya’daki durum ise belli, Allah bir an önce (Libya’yı) içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı nasip etsin,” şeklinde konuştu. Lise son sınıf öğrencisi Hüseyin el-İmari ise Türkiye’de köklü ve sıralamada iyi derecelere sahip üniversitelerin bulunduğunu dile getirdi. İmari, Türkiye ile Libya arasındaki ulaşım kolaylığının Türk üniversitelerini tercih etme nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.