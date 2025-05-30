Türk Üniversiteleri, NAFSA 2025’e Katıldı

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM FUARINA KATILIM

Türkiye’deki üniversiteler, bu yıl ilk defa Türkiye Ulusal Ajansının koordinesinde düzenlenen “Türkiye’de oku” sloganıyla ABD’nin San Diego şehrinde gerçekleşen Uluslararası Eğitimciler Birliği (NAFSA) 2025 Uluslararası Eğitim Fuarı’na katıldı. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, bu dünyanın en kapsamlı yükseköğretim fuarında çeşitli açıklamalar yaptı. Astarcı, “Bugün, ABD’nin California eyaleti, San Diego şehrinde dünyanın en büyük yükseköğretim fuarı NAFSA’dayız. İlk defa Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığının öncülüğünde, 53 üniversitemizle birlikte Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, YÖK, DEİK gibi kurumlarımızla büyük bir katılım sağladık.” şeklinde belirtti.

Türkiye Ulusal Ajansı, 22 senedir Erasmus Plus programı çerçevesinde 50 bini aşkın öğrenci ve öğretim üyesini yurt dışına göndermekte. Astarcı, her yıl hem ABD’de hem Avrupa’da, dünya genelindeki fuarlara Türkiye Ulusal Ajansı öncülüğünde büyük katılımlar sağlanmaya devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, fuara Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın vizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin Yeni Yüzyılı mottosuna uygun bir katılım sağlandığını belirtti. Astarcı, “Ülkemizi yüksek öğretimde de dünyanın merkezi haline getirmeye kararlıyız.” sözlerini kullandı.