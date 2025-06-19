Türk Üniversiteleri QS Sıralamasında Başarı Elde Etti

QS 2026 DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI AÇIKLANDI

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda toplam 11 Türk üniversitesinin ilk bine girdiğini duyurdu. Dünya genelinde 106 ülke ve bölgeden 1500 üniversitenin değerlendirildiği bu sıralamada, iki Türk üniversitesi ilk 300’e, dört üniversite ilk 400’e, altı üniversite ise ilk 500’e yerleşti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 269’uncu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ise 298’inci sırada bulunuyor. Diğer yandan, Koç Üniversitesi 323’üncü sırayı, Boğaziçi Üniversitesi ise 371’inci sırayı elde etti ve ilk 400 üniversite arasında yer aldı. Ayrıca, Sabancı Üniversitesi 404’üncü, Bilkent Üniversitesi ise 415’inci sırada yer alarak, dünya genelindeki en iyi 500 üniversite arasına girmeyi başardı.

TÜRKİYE 26 ÜNİVERSİTEYLE SIRALAMADA YER ALDI

Türkiye, sıralamada toplam 26 üniversite ile yer aldı ve 20’den fazla üniversitesi bulunan ülkeler arasında en çok ilerleme kaydeden dördüncü ülke konumunda oldu. “İşveren İtibarı” göstergesinde ODTÜ, Boğaziçi ve İTÜ dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında yer aldı. Bu bağlamda, ODTÜ 77’nci, Boğaziçi 88’inci ve İTÜ 91’inci sırada bulunuyor. İlk 1000’deki Türk üniversiteleri arasında Hacettepe Üniversitesi 571’inci, İstanbul Üniversitesi 628’inci, Ankara Üniversitesi 697’inci, Yıldız Teknik Üniversitesi 736’ncı, Gazi Üniversitesi ise 915’inci sırada yer aldı.

QS tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın sonuçları Türkiye’nin uluslararası akademik itibarı açısından şimdiye kadarki en başarılı tabloyu ortaya koyuyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarındaki yükselişinin devam etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Bu başarı tesadüf değil, hep birlikte çok çalıştık. Daha iyilerini de başaracağız. Sıralamalara giren ve gayret gösteren tüm üniversitelerimizi tebrik ederim” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.