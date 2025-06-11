Türk Vatandaşı Gönüllüler Alıkonuldu

MADLEEN ÖZGÜRLÜK FİLOSU’NDAN GÖNÜLLÜLER ALIKONULDU

Madleen Özgürlük Filosu’ndan Türk vatandaşı Şuayb Ordu’nun da aralarında bulunduğu 8 gönüllü, İsrail tarafından alıkonulup Ramleh Gözaltı Merkezi’ne kapatıldı. Mahkeme, sınır dışı sürecinin 8 Temmuz’a kadar uzanabileceğini, gönüllülerin belirsiz bir süreyle alıkonulabileceğine karar verdi. 10 Haziran gecesi yapılan duruşmada, İçişleri Bakanlığı’nın gözaltı kararı mahkeme tarafından onaylandı. İsrail güçleri, Sicilya’dan Gazze’ye doğru yola çıkan ve sadece uluslararası sularda ilerleyen filoyu zorla durdurup el koydu ve gönüllüleri iradelerine karşı alıkoydu.

İSRAİL’İN SUÇLAMALARI VE HUKUKSAL DEĞERLENDİRME

Aralarında Türk, Fransız, Hollandalı, Alman ve Brezilya vatandaşlarının bulunduğu sekiz kişi hakkında “İsrail’e yasadışı giriş” suçlaması yapıldı. Ancak gönüllülerin niyetinin İsrail’e girmek olmadığı ve rotalarının Filistin Devleti’nin karasularına yönelik olduğu belgelerle kanıtlandı. İsrail merkezli hukuk örgütü Adalah, bu uygulamayı “tamamen hukuk dışı” olarak tanımladı. Yapılan açıklamada, “Gönüllüler derhal serbest bırakılmalı ve görevlerine güvenli bir şekilde dönmelidir. İsrail, uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal ediyor” denildi. Mahkeme, sınır dışı sürecinin 8 Temmuz 2025’e kadar uzatılabileceğini belirtti, gönüllülerin 72 saatten fazla ve belirsiz süreyle alıkonulabileceğine hükmetti.

SUAYB ORDU’NUN EŞİNDEN AÇIKLAMALAR

Sınır dışı edilmeyi bekleyen Suayb Ordu’nun eşi Sümeyra Akdeniz Ordu, NTV muhabiri Melike Şahin’e açıklamalarda bulundu. Eşinin hapishanede olduğunu belirten Ordu, “Evrakları eşim de imzalamış ve şu an şöyle karışık bir durum var; onaylanıp onaylanmayacağına dair işleri imzalamasına rağmen uzatıyorlarmış. Ekipçe bazı kişilerin medyaya olanları duyurabilmesi için erkenden imzalamasına karar verilmiş” ifadelerini kullandı. Büyükelçiliğin Şuayb Ordu ile dün görüştüğünü söyleyen Sümeyra Akdeniz Ordu, “Özellikle birkaç kere söylemiş ‘Sümeyra merak etmesin, iyiyim’ diye. Yarın tekrar görüşebilirsiniz demişler, bugün Türk Büyükelçiliğine de izin vermemişler. Bu gece de orada kalacak. Dönüş güzergahı hala net değil” şeklinde konuştu.

Ordu, “İsrailin hoşuna gidebilecek hiçbir şeyi yapmayacağını” söyleyerek, “Ekip arkadaşlarımı da zarara uğratacak hiçbir şey yapmayacağım” dedi. “Bireysel olarak deli cesaretiyle bir şeyler yapabiliriz ama Mavi Marmara’dan ders almış bir ekip olarak, grubun salahiyetini, güvenini de düşünmek zorundayız hepimiz. El birliğiyle çalıştıklarını biliyorum Şuayb’in de ona göre hareket edeceğine eminim. Güveniyorum o noktada vereceği karara” ifadelerini kullandı.