TÜRK Vatandaşı Şuayb Ordu Serbest Bırakılacak

İNSANİ YARDIM KAPSAMINDA ALIKONULDU

İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşırken uluslararası karalarda durdurduğu Madleen gemisinde yer alan Türk vatandaşı gönüllü Şuayb Ordu’nun, bugün Almanya’ya sınır dışı edilmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından dün yapılan önemli açıklamaya göre, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri Ordu ve avukatlarıyla irtibat halindedir.

ORGANİZASYON VE AİLE BİLGİLENDİRMESİ

Açıklamada, “İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşımız Şuayb Ordu’nun yarın serbest bırakılarak İsrail’den ayrılması öngörülmektedir” denildi. Ayrıca, Almanya vatandaşı Yasemin Acar’ın durumunun da dikkatle izlendiği ve ailelerin süreçle ilgili düzenli bir şekilde bilgilendirildiği ifade edildi.