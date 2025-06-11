Haberler

Türk Vatandaşı Şuayb Ordu Yarın Serbest

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk aktivist Şuayb Ordu’nun son durumu hakkında bilgi verdi. Açıklamada, “İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşımız Şuayb Ordu’nun yarın serbest bırakılarak İsrail’den ayrılması öngörülmektedir” ifadesi yer aldı. İnsan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah, Madleen gönüllülerinin sınır dışı edileceği tarihlerin belirli olduğunu bildirdi. Türk vatandaşı Şuayb Ordu’nun yarın öğle saatlerinde Almanya’ya sınır dışı edileceği aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı da, durumu doğrulayan bir açıklama yaptı.

HUMANITARIAN MİSYONUN DETAYLARI

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adıyla bilinen sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye yardım götürmek amacıyla 18 metrelik Madleen gemisini 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki limandan yola çıkardı. İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik ablukayı aşmayı hedefleyen Madleen gemisine 9 Haziran’ın erken saatlerinde müdahalede bulundu ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoydu. Gönüllüler, İsrail’e götürüldü ve daha önce 4’ü sınır dışı edilerek ülkeden ayrıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Siber Güvenlik Zirvesi’nde Önemli Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Sayan, siber güvenliğin ekonomik ve sosyal refah açısından hayati olduğunu vurgulayarak, yerli üretim ve yerlileşmenin önemini dile getirdi.
Haberler

Palandöken’de Kaza, Sürücü Kalp Krizi

Palandöken'de kalp krizi geçiren bir sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarparak zincirleme kaza oluşturdu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.