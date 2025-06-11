Türk Vatandaşı Şuayb Ordu Yarın Serbest

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk aktivist Şuayb Ordu’nun son durumu hakkında bilgi verdi. Açıklamada, “İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşımız Şuayb Ordu’nun yarın serbest bırakılarak İsrail’den ayrılması öngörülmektedir” ifadesi yer aldı. İnsan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah, Madleen gönüllülerinin sınır dışı edileceği tarihlerin belirli olduğunu bildirdi. Türk vatandaşı Şuayb Ordu’nun yarın öğle saatlerinde Almanya’ya sınır dışı edileceği aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı da, durumu doğrulayan bir açıklama yaptı.

HUMANITARIAN MİSYONUN DETAYLARI

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adıyla bilinen sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye yardım götürmek amacıyla 18 metrelik Madleen gemisini 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki limandan yola çıkardı. İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik ablukayı aşmayı hedefleyen Madleen gemisine 9 Haziran’ın erken saatlerinde müdahalede bulundu ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoydu. Gönüllüler, İsrail’e götürüldü ve daha önce 4’ü sınır dışı edilerek ülkeden ayrıldı.