Türk Vatandaşları Suriye’ye Geçmeye Başladı

Suriye’de İç Savaşın Sonrası Dönüşler Devam Ediyor

Suriye’deki iç savaşın son bulmasının ardından Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşleri sürerken, İçişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarının da Suriye’ye gitmelerine izin verdiğini duyurdu. Hatay’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçmek isteyen vatandaşlar, pasaportlarıyla kapıdan geçiş yapıyor. İç savaşın sona ermesinin ardından Türkiye’de yaşayan Suriyeli vatandaşlar, sınır kapılarına gelerek ülkelerine dönmeye başladı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda Suriyelilerin geçiş yoğunluğu devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı’nın almış olduğu karar doğrultusunda, Suriye’yle kara sınır kapılarında pasaportla giriş ve çıkış işlemleri yeniden başlamıştır. Bakanlık aynı zamanda Türk vatandaşlarına ve üçüncü ülke vatandaşlığına sahip Suriye vatandaşlarına Barış Pınarı Harekat Bölgesi hariç diğer sınır kapılarından geçiş yapabilme imkanı sundu.

“15 Yıldır Suriye’ye Gitmiyordum”

Türk vatandaşı olarak 15 yıl aradan sonra Suriye’ye giden Ahmet Yes, “Reyhanlı’da ikamet ediyorum. Türk vatandaşlarına Suriye kapısı açıldı ve birazdan Suriye’ye gideceğim. 15 yıldır Suriye’ye gitmiyordum. Kısmet olursa Suriye’nin Sarmada şehrine gideceğim. Oradaki insanların durumlarını ve vaziyetlerini görüp gezeceğim. Türk vatandaşların Suriye’ye gidişi zamanla artacak. Ülkemize hayırlı olsun. Bizler aslında Türkler ve Araplar bir milletiz fakat suni sınırlarla bizim aramıza böldüler. İnşallah en kısa zamanda tek bir millet olarak tek bir bayrak altında toplanırız diye ümit ediyorum” dedi.