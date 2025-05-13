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Türk Vatandaşları, Trablus’ta Evde Kalın

TRABLUS’TA GÜVENLİK UYARISI

Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği, Libya’nın başkenti Trablus’taki son gelişmeler nedeniyle bir duyuru yayımladı. Duyuruda, bölgede bulunan Türk vatandaşlarına “evde kalın” çağrısı yapıldı. Büyükelçilik, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik sebebiyle tüm sivillerin evlerinde kalmalarını önerdiğini duyurdu.

KONSOLSLUKLA İLETİŞİM HATTI

Açıklamada, “Tüm vatandaşlarımızın bu uyarıya riayet etmesi önemle rica olunur” ifadesine yer verildi. Ayrıca, olası acil durumlar için 7/24 hizmet sunan Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin +218 92-1429923 numaralı telefon hattı üzerinden ulaşılabileceği belirtiliyor.

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