Türk Vatandaşlarının Vize Zorlukları Süreklilik Arz Ediyor

TÜRK VATANDAŞLARININ SCHENGEN VİZESİ SIKINTILARI DEVAM EDİYOR

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alma sürecinde karşılaştığı zorluklar sürerken, Avrupa Parlamentosu (AP) üye ülkelere “kapasite artırma” çağrısı yapıyor. Türkiye, vize sorununu aşmak için Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle ikili temaslarını sürdürse de bu çabaların sahada olumlu bir etki yarattığı henüz hissedilmiyor. AP, bu konuyu yıllık ülke raporu temelinde hazırladığı Türkiye Raporu’nda ele alıyor. Rapor, Türk vatandaşlarının Schengen başvurularında “talepteki belirgin artış ve sistemin kötüye kullanılması korkusu” yüzünden zorluklarla karşılaştığını, bu durumdan “üzüntü duyulduğunu” belirtiyor. Belge, 6 Mayıs’ta AP’nin Strasbourg merkezinde tartışılacak ve 7 Mayıs’ta oylanarak kesinlik kazanacak. Rapor, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alındı ve vizelere erişimin iyileştirilmesi konusundaki siyasi kararlılığa dikkat çekiyor. Raporun bir bölümünde, “kalan teknik ve idari engellerin ele alınması için her iki tarafa da yoğun çaba göstermeleri” çağrısı yapılıyor.

AB’nin verilerine göre Türkiye’den 2022’de 778 bin 409 Schengen vizesi başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan 645 bin 842’sine olumlu yanıt verildi ve bu da ret oranının %15.7’ye tekabül ediyor. 2023 yılı için ise Türkiye’den 1 milyon 55 bin 885 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 867 bin 646’sına olumlu yanıt verildi, yani ret oranı %16.1 olarak belirlendi. AP belgesinde, AB ülkelerinin “sistemin kötüye kullanılması endişesi”ne de dikkat çekiliyor. BBC Türkçe’ye konuşan bir AB yetkilisi, 2023’te Schengen vizesi alarak yasal yollarla giriş yaptıktan sonra iltica talebinde bulunan 103 bin Türkiye vatandaşı tespit edildiğini aktarıyor. Bu yetkili, ayrıca Schengen Bölgesi’ne girip çıkış yapmayan Türk vatandaşlarının “azımsanmayacak düzeyde” olduğunu belirtiyor.

Türk medyasında Schengen vizesi alımıyla ilgili sıkça gündeme gelinen sıkıntılar, son dönemde “bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize kapılarını kapattığı” yönünde iddialara neden oldu. AB’nin Türkiye Delegasyonu, 2 Mayıs’ta yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlayarak “Aslında Schengen konsoloslukları, salgın öncesi rakamları önemli ölçüde aşıp rekor sayıda vize başvurusunu işleme almaktadır” ifadelerini kullandı. Avrupa Parlamentosu belgede, vize kolaylığı tedbirlerine destek beyanında bulunuyor. Destek özellikle ticari faaliyetler ve öğrenci değişim programı Erasmus üzerinde yoğunlaşıyor. AP’nin vize muafiyeti konusunda benzer bir görüşü eğilimide olduğu belirtiliyor. Diğer AB kurumları gibi, AP de Türkiye’nin vize muafiyeti için adım atması gerektiği düşüncesinde. Rapor, “AP, Türkiye’nin vize serbestisi için gerekli ölçütleri karşılama yönünde hiçbir ilerleme kaydetmemiş olmasından derin bir üzüntü duyduğunu belirtir” diyor.

Türkiye’nin vize muafiyeti için karşılaması gereken 72 kriterden henüz yerine getirmediği son altı kriter, belgede yer alıyor. AP’nin tartışmaya açtığı belge, yalnızca vize konusunu kapsamıyor. AB süreci çerçevesindeki Türkiye’deki tüm gelişmeler de ele alınıyor ve belge, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusundaki eleştirileri önemli bir şekilde vurguluyor. Bu alanlardaki eleştirilerin çoğu yıllardır tekrar ediliyor. Rapor, AB’ye katılım kriterlerinin mutlak olduğu ve müzakere için açık olmadığına dikkat çekiyor ve mevcut şartlarda müzakere sürecine geri dönmenin mümkün olmadığını ifade ediyor. Ancak daha yakın, dinamik ve stratejik bir ortaklık için çalışmaya devam edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Belgede ayrıca Türkiye’nin stratejik ve jeopolitik önemine değinilirken, “Katılım sürecinde kestirme yollar yoktur ve katılım sürecinin özünde yer alan demokratik ilkeleri tartışmaktan kaçınmak için hiçbir argüman ileri sürülemez” mesajı iletiliyor.