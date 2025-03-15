Türk ve Kürt Milleti Birlik Mesajı

PROVOKASYON HUSUSUNDA AÇIKLAMALAR

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde gerçekleştirdiği konuşmanın insanları provoke ettiğini belirtiyor. Gündüz, “Türk ve Kürt milleti birbirinin parçalarıdır. Kardeşlik ilkesini hedef alarak, farklı ayrımlar yapmaya çalışanlar bilmelidir ki bu milletin iradesi, bu bayrak altında tek yürek olarak kalmaya devam edecektir” diyor.

BÖLÜNMESİZ BÜTÜNLÜK VURGUSU

Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne ve aziz milletin birliğine yönelik herhangi bir sözün kabul edilemez olduğunu ifade eden Gündüz, Bakırhan’ın açıklamalarını eleştiriyor. Gündüz, “DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan haddini aşarak Halfeti’de yaptığı konuşmada, topluluğa sözde ‘Kürdistanlılar’ diye hitap ediyor ve bölücü ifadeler kullanıyor, bu ifadeler birlik ve beraberliğimize karşı yapılan açık bir provokasyondur” diyor.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Gündüz, bu toprakların Türk yurdu olduğunu vurguluyor. Yıllardır Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez ve diğer tüm halkların kardeşçe yaşadıklarını ve yaşamaya devam edeceklerini belirtiyor. “Türkiye Cumhuriyeti devleti, üzerinde hain planlar kuranlara karşı dimdik ayaktadır ve her türlü bölücü söyleme karşı en sert yanıt verilecektir. Bu amaçla, milletimizin birliğini bozmaya çalışan tüm kirli yönetimleri şiddetle kınıyoruz” diyor.

Gündüz, “Her bir Kürt vatandaşımız bu vatanın asli unsuru olduğunu ve Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünden asla taviz verilmeyeceğini” bir kez daha vurguluyor.

Diyarbakır’dan yapılan bu açıklamalar, toplumun birliğine yapılan çağrılar ve bölücü söylemlere karşı tepkiler içeriyor.