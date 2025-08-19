Türk Yıldızları, Göktaş’la Uçtu

UÇUŞUN FOTOĞRAFLANMASI

Türk Yıldızları, Beyşehir Gölü üzerinde 100 metre yükseklikteki uçuşunu Göktürk Uydusu tarafından fotoğrafladı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Göktürk’ün gözünden. Beyşehir Gölü üzerinde 100 metre irtifada 740 km/saat hızla yaptığımız uçuş, 686 km yükseklikten 7,5 km/saniye hızla dönen uydumuz tarafından ölümsüzleştirildi” açıklaması yapıldı.

HIZ VE YÜKSEKLİK

Bu etkileyici uçuş, Türk Yıldızları’nın yeteneklerini sergilerken, aynı zamanda teknolojik açıdan da dikkat çekici bir görüntü oluşturuyor. Uçuş, yüksek irtifa ve hız deneyimini gözler önüne seriyor.