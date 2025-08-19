Haberler

Türk Yıldızları, Göktaş’la Uçtu

UÇUŞUN FOTOĞRAFLANMASI

Türk Yıldızları, Beyşehir Gölü üzerinde 100 metre yükseklikteki uçuşunu Göktürk Uydusu tarafından fotoğrafladı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Göktürk’ün gözünden. Beyşehir Gölü üzerinde 100 metre irtifada 740 km/saat hızla yaptığımız uçuş, 686 km yükseklikten 7,5 km/saniye hızla dönen uydumuz tarafından ölümsüzleştirildi” açıklaması yapıldı.

HIZ VE YÜKSEKLİK

Bu etkileyici uçuş, Türk Yıldızları’nın yeteneklerini sergilerken, aynı zamanda teknolojik açıdan da dikkat çekici bir görüntü oluşturuyor. Uçuş, yüksek irtifa ve hız deneyimini gözler önüne seriyor.

Putin, Barış Sürecini Başlatmayı Kabul Etti

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın barış sürecine katkılarını öne çıkardı. Putin, Zelenskiy ile bir görüşme yapmayı kabul etti. ABD, Ukrayna'da askeri varlık bulundurmayacak.
Vezirköprü Arkeoloji Çalıştayı Tamamlandı

Vezirköprü ilçesinde düzenlenen çalıştay, Oymaağaç Höyüğü kazılarının 20. yılına odaklandı. Tarihi eserler ve kültürel mirasın korunması tartışıldı.

