Haberler

Türk Yıldızları Gösteri Düzenledi

TÜRK YILDIZLARI’NDAN UNUTULMAZ GÖSTERİ

Türk Hava Kuvvetleri’nin ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi Zafertepeçalköy’de muhteşem bir gösteri gerçekleştirdi. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na bağlı Türk Yıldızları’nın performansını izlemek amacıyla Kütahya ve Afyonkarahisar’dan binlerce kişi, tören alanını doldurdu.

BAYRAM COŞKUSU VE KATILIM

Gösteriyi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Heyecan verici akrobasi uçuşları izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilirken, vatandaşlar bu özel anları cep telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları Komutanı, kendisini izlemeye gelen kalabalığın coşkusunu selamlayarak, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı kutluyorum” diyerek herkese teşekkür etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Afşin’de Araçlar Çarpıştı, 10 Yaralı

Afşin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere sevk edildi.
Haberler

Diyarbakır’da Resepsiyon Düzenlendi

Diyarbakır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.